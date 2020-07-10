DÜŞLER DİYARI AMASRA

MURAT AK





Amasra Büyük Liman

Sevgili dostlar, sizleri bu yazımızda Amasralı merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun dizelerinde dile getirdiği gibi yosun kokan şehir Amasra’ya götürmek istiyorum. Amasra, Karadeniz’in incisi, Kraliçe Amastris’in abidesi. Büyük Roma İmparatorluğu'nun Bithynia-Pontus prokonsülü Pliny'nin "güzel ve muhteşem"; İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han’ın "çeşm-i cihan", Bizanslı tarihçi Niketas'ın "dünyanın gözü" şeklinde nitelendirdikleri Amasra'yı, Latin ozan Catullus'un "Gemilerin Pontus Amastrisi'nde ıslanan kürekleri" dizesinde bulmak; 1900' lü yıllarda ise Ernest Von der Nahmer'in, doğanın, tarihin ve kültürün kucağına saklanmış bu gizemli ve esrarengiz kasabayı bir Alman efsanesindeki "Dikenli küçükgül"e benzetişinin veya İsmail Habip Sevük'ün aynı muhteşem güzellikteki manzara karşısında "Görsen yazık dersin; görmesen yazık edersin !" ifadelerinin nedenlerini, şehrin manzarasına dalıp yorumlamaksa, kuşkusuz ki tarihin buram buram gizemli serüvenler kokan havasını hissedebilmektir.

Amasra Küçük Liman

Amasra Küçük Liman

Amasra Boztepe mevkisinden Direkli Kaya

GÜZELLER GÜZELİ AMASTRİS

Evet can gezikolikler, sizlere ilçeye ismini veren güzeller güzeli Amastris’ten bahsetmek istiyorum. Roma imparatorluğu döneminde Paphlagonia kıyısındaki bir yarımadada yer alan kent, Sesamos adıyla Heraclia’ya (Karadeniz Ereğlisi) bağlı bir kasabaymış. Hikayemiz, MÖ IV. Yüzyıl civarlarında başlıyor. Pers hanedanının son kralı 3. Darius'un kardeşi Oksyathres'in kızı olan Amastris, Heraclia Satrabı (Valisi) Dinysos ile evlenince ki Türk devletlerinde de olduğu gibi o dönemde de hanedanlıklar arasında evlilikler, devletlerin daha da büyümesi ve barış içerisinde yaşanması için sıklıkla tercih edilirmiş, pılını pırtısını toplayıp antik dünyanın Paflagonya’sına (bugünkü Batı Karadeniz’e) gelir. Heraclia satrabı (valisi) Dinysos, karısına Sesamos adıyla İyon kolonileri tarafından kurulan ve günümüzde Amasra adını alacak şehrin yönetimini verir. Sesamos’a yerleşen ve şehrin ismini kendi ismiyle değiştiren Kraliçe Amastris, güzelliğini, günümüzde Direkli kaya ismi verilen havuz da Karadeniz’in serin sularında yıkanmasına borçluymuş. Ne kadar hazindir ki cennet Amasra’ya ismini veren güzeller güzeli Kraliçe Amastris, taht kavgaları yüzünden oğulları tarafından öldürülmüş. Amastris’in hikayesi her ne kadar hazin bir şekilde sonlansa da, Amasra’nın muhteşem hikayesi yaşanmaya devam ediyor yeşil ve mavinin kucaklaştığı cennet topraklarda. Evet sevgili dostlar, Amasra’ya geldiğinizde Cenevizliler’den kalma kaleye çıkarken Direkli Kaya’yı görmeden ve güzeller güzeli Kraliçe Amastris’i yadetmeden sakın geçmeyin.

Kontaş Tepesi’nden muhteşem Amasra manzarası

Kontaş Tepesi’nden Çeşmi Cihan

Kontaş Tepesi’nden Çeşmi Cihan

DENİZİN GERDANLIK GİBİ SARDIĞI ŞEHİR: AMASRA

Cennet Amasra, Batı Karadeniz kıyısında şirin mi şirin, güzel mi güzel, görülesi mi görülesi Bartın ilimize bağlı bir ilçe. Yıllardır görev yapmakta olduğum şehrin en güzel köşelerinden biri. Hiç abartmadan söyleyeyim ki bana Türkiye’de görülmesi gereken 10 şehri söyle deseler, bu listede kesinlikle Amasra olurdu. Bir yarımada şeklinde, denizin adeta bir gerdanlık gibi sardığı Amasra’yı gördüğünüz zaman bana hak vereceğinize eminim. Amasra’yı, Kurucaşile tarafından girişte, Kontaş tesislerinin de yer aldığı manzaralı tepeden seyrettiğinizde, tadına doyum alamayacağınız harika manzaraları kadrajınıza alabilir, enfes enstantanelerin keyfini, çayınız veya kahveniz eşliğinde çıkarabilirsiniz.

Amasra’da Fatih Sultan Mehmet heykeli

Bakacak tepesinden Cennet Amasra

LALA LALA ÇEŞMİ CİHAN BU MU OLA

Bu harika manzaraya ek olarak belirtmeden geçemeyeceğim bir de Bakacak tepesi var. Büyük sultan Fatih Sultan Mehmet han, 1460 yılının sonbaharında, Amasra’nın fethi için Bakacak tepesi sırtlarına gelir. Gördüğü muhteşem manzara karşısında adeta büyülenen cennet mekan Sultan Mehmet, lalasına dönerek “Lala lala Çeşmi cihan bu mu ola” diyerek hissettiği hayranlığını adeta sözlere döker. “Çeşmi Cihan” ise eski Osmanlıcada dünyanın göz bebeği, kainatın gözleri, cihanın gözleri manasına gelmektedir. İşte Bakacak tepesinden cennet Amasra’yı seyrettiğinizde, o günlere de dalacak, cennet mekan Fatih Sultan’ın bu güzel şehre niçin “Çeşmi Cihan” ismini verdiğini çok daha iyi anlamış olacaksınız. Fatih Sultan’ın övgüsüne mazhar olmayı başarabilmiş Amasra’da birçok mekanın isminin “Çeşmi Cihan” ile başladığını da belirtmeden geçmeyelim sevgili dostlar.

EZBERİNİZİ BOZACAK BİR SALATA: AMASRA SALATASI

Can gezikolikler; 3000 yıllık tarihi, kültürü, koyları, ana karaya bağlı ve bağımsız adaları, muhteşem enstantaneleriyle eşsiz bir görünüme ve güzelliğe sahip, kendine özgü balık lokantaları, plajı, limanları ile görsel ve damaksal bir ziyafet sunan Amasra’yı hep birlikte gezmeye devam ediyoruz. Amasra deyince belirtmeden geçemeyeceğimiz muhteşem bir damak tadı var. Amasra salatası. Salatayı sevmeyenimiz hemen hemen yok gibidir. Ama istisna olarak sevmeyenler varsa da, salatayla ilgili son kararlarını vermek üzere kendilerini bir de Amasra’ya davet etmek istiyorum. Yaklaşık 40 çeşit yeşillikten ve eşsiz elma sirkeli bir sostan yapılan Amasra salatasını, eşsiz lezzetteki Amasra balığıyla birlikte yemeyi sakın ihmal etmeyin. Salata yemek için bir şehre gidilir mi diye sorsalar birçoğumuz dalga mı geçiyorsun diye cevap verecektir. Emin olun Amasra’da salatanın tadına baktıktan sonra bu soruya öyle hemen cevap veremeyeceksiniz. Artık bir Amasra klasiği haline gelmiş enfes Amasra balığı lezzetini ve keyfini ise bilmiyorum belirtmemize gerek var mı? Birçok mekanda ve şehirde balığın tadına bakmış ve lezzetini damağınızda yakalamışsınızdır. Peki Amasra’da bu damak tadının nasıl bir kalıba büründüğünü merak ediyorsanız, bu güzel şehre gelmenizi, hamsi, istavrit, mezgit, palamut, çinekop, barbun, ada lüferi, kalkan gibi eşsiz lezzetteki Karadeniz balıklarının tadına birde Amasra’da bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim.

Tavşan Adası

Tavşan Adası

SEYRİNE DOYUM OLMAYAN BİR ADA: TAVŞAN ADASI

Tavşan Adası, Amasra da bulunan tek ada. Üzerinde yaşayan tavşanlar nedeniyle adaya bu isim verilmiş. Boztepe üzerinde yer alan dürbünler yardımıyla ada üzerinde bulunan tavşanları gözleyebilir, bir taraftan diğer tarafa koşmalarını ilgiyle takip edebilirsiniz.

Küçük Liman

Küçük Limandan Amasra

GERDANLIK LİMANLAR BÜYÜK VE KÜÇÜK LİMAN

Can gezi kolikler, Amasra’da birbirinden güzel manzaralara sahip iki adet liman bulunmaktadır. Büyük liman ve küçük liman. Büyük limanda yer alan teknelere binerek Amasra’nın muhteşem deniz kokusunu buram buram doyasıya ciğerlerinize çekmenizi, sahile vuran dalgaların büyülü sesini bir de tekne üzerinden kulak vermenizi, Amasra’nın büyülü güzelliğini, yemyeşil dağlarını bir de deniz üzerinden görmenizi çok isterim. Küçük limanda ise daha çok çay bahçeleri, kafeler ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, Amasra’nın tarifsiz güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekanlarını anlatmaya, satırlara dökmeye sayfalar bile yeterli olmuyor. Bir başka güzellik durağında, inşallah buluşmak dileğiyle “Özgürlüğünüzü alın ve sizi bekleyen diyarlara yelken açın, hep seyahatte kalın”.

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