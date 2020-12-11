Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
468.596
DOLAR
7.9406
STERLİN
10.4659
EURO
9.6274
AVRSYA HASTANELER GRUBU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
Yeşim Kale “Renklerin Aşkı” Sergisi
“Renklerin Aşkı” Sergisi
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum...
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Antalya şehidini uğurluyor
Kapat

DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 

Bu yıl Öğretmenler Günü’nde hem değerli öğretmenlerimizi anmak hem de eğitim -öğretimin ve okumanın önemine vurgu yapmak amacı ile Lions Oku-Yaz Komitesi ile birlikte Sahrayıcedit Muhtarlığı'mıza Lions Durak Kütüphanesi’ni oluşturduk ve açılışını yaptık. 

11 Aralık 2020 Cuma 13:17
0 Okunma
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 

İSTANBUL

ZAMBAK KARAAY

Kütüphanemizde 200 adet Hız Yayınları LGS ve Üniversite Hazırlık Yardımcı Ders Kitapları bulunmaktadır. 

Özellikle Pandemi sürecinde, hem uzaktan eğitimin yapılması bu konudaki olanaksızlıklar nedeniyle daha da fazla sorunlar yaşadığımız bu dönemde eğitime destek amaçlı yaptığımız bu projeyi hayata geçirmekten dolayı oldukça mutluyuz ve gururluyuz. 

Lions Durak Kütüphanesi projesi kapsamında ihtiyacı olan mahalle sakinlerimiz Sahrayıcedit Muhtarlığımız ile iletişime geçerek bu kitaplardan ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Bu projenin gerçekleşmesinde ve hizmeti sunmamızda katkılarından dolayı Lions Oku-Yaz Komite Başkanı Zerrin Tever'e ve komite üyelerine, ayrıca Arzu ve Çetin Öner Başkanlarımıza ve bağış yapan emek veren tüm Lions dernek ve üyelerine teşekkür ederim. 

Öğretmenler gününde böyle anlamlı bir projesi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz ve tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun derken bir kez daha geleceğimizi yetiştiren emekçi tüm Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. 

Seval Özkan Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DurakKütüphaneöğretmenler Günüönce VatanLionsZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Hem damağa hem göze hitap ediyor
Hem damağa hem göze hitap ediyor
Popüler Yazar Ceren Özcan: Pandemi Sonrası Seyahat Trendleri Değişecek
Popüler Yazar Ceren Özcan: Pandemi Sonrası Seyahat Trendleri Değişecek
Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Diplomalı Künefe Ustaları Yetiştirecek
Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Diplomalı Künefe Ustaları Yetiştirecek
Artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.
Artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival
Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma