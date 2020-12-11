DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 

İSTANBUL

ZAMBAK KARAAY

Kütüphanemizde 200 adet Hız Yayınları LGS ve Üniversite Hazırlık Yardımcı Ders Kitapları bulunmaktadır.

Özellikle Pandemi sürecinde, hem uzaktan eğitimin yapılması bu konudaki olanaksızlıklar nedeniyle daha da fazla sorunlar yaşadığımız bu dönemde eğitime destek amaçlı yaptığımız bu projeyi hayata geçirmekten dolayı oldukça mutluyuz ve gururluyuz.

Lions Durak Kütüphanesi projesi kapsamında ihtiyacı olan mahalle sakinlerimiz Sahrayıcedit Muhtarlığımız ile iletişime geçerek bu kitaplardan ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Bu projenin gerçekleşmesinde ve hizmeti sunmamızda katkılarından dolayı Lions Oku-Yaz Komite Başkanı Zerrin Tever'e ve komite üyelerine, ayrıca Arzu ve Çetin Öner Başkanlarımıza ve bağış yapan emek veren tüm Lions dernek ve üyelerine teşekkür ederim.

Öğretmenler gününde böyle anlamlı bir projesi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz ve tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun derken bir kez daha geleceğimizi yetiştiren emekçi tüm Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.

Seval Özkan Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarı