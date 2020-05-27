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'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

Dünyada kekik ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı Denizli'de meydana gelen zirai don, kekik ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, yaklaşık 6 bin dekar alanın zirai dondan etkilendiğini belirterek, "4- 5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir" dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:20
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'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

Denizli'de, 22 Mayıs gecesi hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle zirai don meydana geldi. Sıcaklığın sıfır dereceye kadar düştüğü kentte zirai don, kekik üretimini olumsuz etkiledi. Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerindeki tarım arazilerinde ekili kekikler, soğuk nedeniyle zarar gördü. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede don nedeniyle oluşan zararı tespit etmek için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 6 bin dekar kekik ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

4-5 BİN TON REKOLTE KAYBI YAŞANABİLİR

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 75'inin, Türkiye'nin kekik üretiminin ise yüzde 90'ının Denizli'den karşılandığını belirtti. Kentte meydana gelen zirai don nedeniyle tarlalarda zarar tespiti yaptıklarını anlatan Erkaya, "Denizli olarak 160 bin dekar kekik ekili alanımız var. Her yıl ortalama 16-17 bin ton kekik üretimi yapıyoruz. Yaşanan zirai don nedeniyle kekik alanlarımızda zarar oluştu. Bazı alanlarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zararlar var. Zararın yaklaşık 6 bin dekar olduğunu tahmin ediyoruz. 4-5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir. Tam rakam, arazi incelememiz tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Raporlarımızı ilgili yerlere iletip çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

ÜRETİCİLER YARDIM BEKLİYOR

Kurtluca Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Acat, bölgenin temel geçim kaynağının kekik üretimi olduğunu belirtti. Acat, çiftçilerin kaliteli kekik üretmek için şubat ayından bu yana gübreleme, çapa ve ilaçlama çalışmalarını yaptığını söyledi. Zirai donun çiftçileri olumsuz etkilediğini aktaran Acat, "Hava aniden soğudu. Kekiklerimiz zarar gördü. Gereken çalışmaların yapılıp kekik üreticilerine yardım edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

50 dönümlük arazide kekik üretimi yapan çiftçi Enes Güney ise "Her yıl tarlamızdan yaklaşık 10 ton kekik elde ediyorduk. Bu yıl kekiklerimizi soğuk vurunca mağdur olduk. Tek kazancımız kekiğimiz. Yardım bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KekikDonSoğukDenizli
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