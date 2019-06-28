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DÜNYANIN GERÇEK YOGA DERGİSİ! 

İLK VE TEK!

DÜNYANIN GERÇEK YOGA DERGİSİ! 

İLK VE TEK!

28 Haziran 2019 Cuma 13:52
24 Okunma
DÜNYANIN GERÇEK YOGA DERGİSİ! 

NEVAL KÜTÜK

Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi Yoga Academy Journal, 27. sayısı ile Yoga severlerle buluştu. Vazgeçemeyeceğiniz bilgileri, insana, sağlığa, varolmaya dair gerçekleri, merakla okuyacağınız gizemli hikayeleri benzersiz bir şekilde sunan dergi, 2011 yılından bu yana artan bir ilgiyle takip ediliyor. Okurlarına Orijinal Yoga Sistemi’nin uzun ve farkındalıklı  yaşam sırlarını aktarıyor. 

Gerçek Yoga bilgilerini itinayla sunan derginin yeni sayısını da elinizden bırakamayaksınız. Zengin görselleri, geniş içeriği, pratik ve teorik anlatımları ile bir dergiden çok daha fazlasını veren Yoga Academy Journal’la her konuya spiritüel, evrensel ve sağlıklı bakış açıları kazanacaksınız. 

Yeni sayıda sarsılmaz özgüvenin kaynağı Muladhara Çakra (Kök Enerji Merkezi) anlatılmış. İlk defa bilgi sahibi olacağınız 7. göz, 4. Dünya Yoga Şampiyonası, Derya Baykal ile Oruç Tutarken Yoga, Biliçüstü zihin,  Vejetaryen Olmanın 7 Avantajı, Ünlülerle Yoga Sohbeti, Sağlıklı Lezzetler, Dünyaya İlk Defa Sunulan Yoga Duruşu, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı ile Söyleşi ve merakla okuyacağınız daha pek çok konu var.  Muladhara Çakra’yı (Kök Enerji Merkezi) geliştirme teknikleri de hem pratik hem teorik olarak yer alıyor. Kaçırmayın!   

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman  Yoga eğitmenlerinden oluşuyor.Tüm bilgileri Orijinal Yoga Sistemi’den yola çıkarak, ilk ağızdan anlatıyor. Derginin danışmanlığını, Yoga konusunda yayınlanmış 61 eşsiz eseri bulunan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. 50 yılı aşkın Yoga deneyimi, akıllarda yer eden zarif ve keskin bilgeliği, sözleri ve çok sade, anlaşılır üslubuyla...  

Abonesi olup ömür boyu takip etmek isteyeceğiniz, yaşamınıza anlam katacak bir dergi. ​www.yogaacademy.com.tr 

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NEVAL KÜTÜKönce VatanYogaDergi
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