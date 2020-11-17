Dünyanın Bilinçliliğini Yükseltecek Kitap Çıktı!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta bilinç konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

“Bir insanı insan yapan şey bilinçtir. Bilinç aracılığıyla insan kendini bilir, tanır ve anlar” diyen Manaf, eserde bilinç üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Tüm canlıların bilinçli olması açısından bilinç evrenseldir ama insan bedenindeki bilinç bireysel bir fenomendir ve ebediyen bireyselliğini korumaktadır.

İnsan bedeni canlı maddedir. Canlı madde öznel bilince sahiptir. O yüzden canlı maddenin farkındalığını denetleyen öznel bir öğretmendir bilinç. Bilinç sayesinde canlı madde kendi varlığının ve varoluşunun farkına varır.

Gerçek şu ki, “bilinç” denilen fenomen fiziksel düzeyin ürünü değil, metafizik düzeye ait olan bir olgudur. Metafizik ile fizik arasındaki uçurum dünyasal araçlarla asla geçilemez. Bu uçurum yalnızca tekâmülsel tekniklerle geçilebilir. Bir insanın sahip olduğu fizik bedeni ile metafizik bilinci arasındaki köprüyü yalnızca varoluşsal araçlar inşa edebilir.

Bilincin var oluşu geçmiş ve gelecekle ilgili değildir, başlangıcı ve sonlangıcı olmayan bir olguyla ilgilidir. Bilincin akışında bir süreklilik yoktur çünkü süreklilik zaman içinde gerçekleşir oysaki bilinç zamanın ötesindedir.

İşte bilinç her zaman şimdide var olur. Bilinç ile şimdinin bütünlük içinde var olması geçici olmadığının kanıtıdır. Zira bilinçli varoluş geçici olamaz. Bilinç zaman ve uzayın ötesindedir çünkü zaman ve uzay geçici olgulardır.

Bilinçlilik yolculuğu insanın tam da şu an olduğu yerden başlar. Zira bilinçliliğin yükseltilmesi için hiçbir yere gitmek gerekmiyor. İnsan bulunduğu yerde ve zamanda tekâmülsel teknikleri uygulayarak bilinçliliğini yükseltebilir.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan herkes bilinç konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

Bilinç nedir?

Bilinç fenomeni nedir?

Bilinç kaynağı nedir?

Bilinç deneyimi nedir?

Bilinç gizemi nedir?

Bilinç dinamikleri nedir?

Bilinç patlaması nedir?

Bilinç zirvesi nedir?

Bilinç sıçraması nedir?

Bilinç Akademisi nedir?

Bilinç mucizesi nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma gibi insana dair hemen her konuda 75 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Bilinç Nedir ve Nasıl Bilinçlilik Yükselir? kitabı, pandemi nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı.