Dünyadaki Çevre Sorunlarına Çözüm Arıyorlar!

Sevinçli Öğrenciler, Avrupa ile Ortak Yaptıkları Projelerle

Dünyadaki Çevre Sorunlarına Çözüm Arıyor!

HABER: Dr. FATMA ÖZDEMİR

Sevinç Koleji öğrencileri, uluslararası platformlarda yarışmalara, turnuvalara katılarak yaratıcı, üretken ve girişimci projelere imza atıyorlar. Sevinç Koleji Bahçeşehir kampüsü öğrencileri, “Etkin ve Etkili Proje Eğitimi” kapsamında, TÜRÇEV’in “Okullarda Orman Programı-Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri - Young Reporters For the Environment” programı ile UNESCO Trash Hack yarışmasına katılarak, farklı projelere ve yaratıcı fikirlere imza attılar.

Sevinç Koleji 4,5 ve 6. Sınıf öğrencileri uluslararası bu platformlarda, günümüzün en büyük problemi olan atıkların azaltılması, dönüştürülmesi, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin oluşması için farkındalıklarını ortaya koydular. Öğrenciler, pet şişe kapaklarından sanat eseri yapmak, pet su şişelerinden can yeleği yapmak ve atık naylon poşetlerden şemsiye yapmak gibi birçok proje gerçekleştirdiler.

Sevinç Koleji Bahçeşehir Kampüsü Okul Müdürü Çağatay Perem, ‘’Öğrencilerimiz, Avrupa’da farklı ülkelerdeki yaşıtları ile beraber yürüttükleri projeler ile birçok farklı kazanım elde ediyorlar. Öğrencilerimizin İngilizce olarak gerçekleştirip, dünya ile iletişim kurmasını sağlayan bu projeler aynı zamanda takım çalışmasını öğrenmelerine de katkı sağlıyor. Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandırarak geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.