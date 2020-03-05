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DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI IYEC DÜNYAYA YAYILIYOR

American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan Uluslararası Yoga Uzmanlık Sertifikası programı “International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilmiştir. Türkiye’de ilk eğitim, İstanbul’da 10-17 Şubat tarihleri arasında yapıldı ve programa katılan 15 kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan “INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu. 

05 Mart 2020 Perşembe 14:32
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DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI IYEC DÜNYAYA YAYILIYOR

HABER: NEVAL KÜTÜK


Amerika Birleşik Devletleri dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı. Bu kapsamda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da IYEC programı gerçekleşti. Amsterdam’da gerçekleşen program, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan ve Şubat ayında IYEC sertifikasını alan Merve Tanrıverdi tarafından sunuldu. 

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Assocation, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor.

Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate (IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu.

Yetkililer IYEC programına tüm dünyadan çok yoğun bir ilginin olduğunu, bu kapsamda programın önümüzdeki dönemlerde dünyanın pek çok farklı ülkesinde de art arda açılacağını belirttiler. Ayrıca Türkiye’deki IYEC programının ikincisinin 11-18 Mayıs 2020’de İstanbul’da ve yakın tarihte İzmir’de de açılacağını, kayıtları almaya devam ettiklerini ifade ettiler. 

Önce Vatan Gazetesi

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