DÜNYADA BİR İLK: ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI

HABER: NEVAL KÜTÜK

Covid-19 nedeniyle insanlar ağırlıklı olarak evlerinde olsalar bile American Yoga Association dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, “Uluslararası Yoga Uzmanlığı” eğitimlerine online olarak devam ediyor. Böylece Türkiye’nin her yerinden insanlar bu eğitime katılarak kısa zamanda yoğun ve kaliteli bir eğitim alma şansına sahip oluyorlar.

Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate (IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu.

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Association, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor.

Amerika dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı.

Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilen IYEC programı, Gelişim Üniversitesi tarafından onaylanarak eğitim programına dâhil edildi.

American Yoga Association IYEC Sertifikası alanları kendi register yoga uzmanı olarak tanımlıyor ve onları internet sitesinde kayıtlı uzmanları olarak tanıtıyor. Ayrıca IYEC sertifikalı uzmanlarını yalnız bırakmayarak, eğitimine devam etmek ve staj yapmak isteyenlere American Yoga Association tarafından onaylı herhangi bir yoga merkezinde 100-200-500-1500 saate kadar kişiye özel tarihler ve ücretlerin sunulduğu ek eğitim imkânları tanıyor.

15 kişinin 31 Mayıs’ta Uluslararası Yoga Uzmanı Sertifikası aldığı programın bir sonraki programının ise 2-9 Ağustos tarihleri arasında olacağını belirten yetkililer kayıtları almaya devam ettiklerini belirttiler.