Dünyada Bir İlk: Mistik Bilinçlilik Festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Mistik Bilinçlilik Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, Covid-19’a karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek, yeni bir yıla yepyeni umutlarla girmeyi sağlayacak 5 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan Mistik Bilinçlilik Festivali’nde, 5 temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, zihinsel güç, farkındalık, zeka, konsantrasyon ve bilinçlilik geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı yılbaşı söyleşisi ile kutlama ve dans yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uluslararası Mistik Bilinçlilik Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Mistik Bilinçlilik Festivali Programı:

31 Aralık 2020/1-2-3 Ocak 2021

31 Aralık PERŞEMBE 2020

12.00- Zihin enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

21.00- Farkındalık enerji merkezi çalışması - Farkındalığın geliştirilmesi

22.30- Yılbaşı söyleşisi

24.00- Kutlama ve dans

1 Ocak CUMA 2021

19.30- Zeka enerji merkezi çalışması - Zeka gücünün geliştirilmesi

2 Ocak CUMARTESİ 2021

12.00- Konsantrasyon enerji merkezi çalışması- Konsantrasyon yeteneğinin geliştirilmesi

3 Ocak PAZAR 2021

12.00- Bilinç enerji merkezi çalışması – Bilinçliliğin geliştirilmesi