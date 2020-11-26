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Dünyaca ünlü konuşmacılar İstanbul’a ışınlandı

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER KULLANILARAK İLK KEZ YAPILAN SANAL  "AMMAN INNOVATION IN POLITICS FORUM"  17 ÜLKEDEN 27 KONUŞMACIYI BULUŞTU

26 Kasım 2020 Perşembe 16:25
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Dünyaca ünlü konuşmacılar İstanbul’a ışınlandı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve tamamen yerli ve milli teknolojiler kullanılarak  17 ülkeden 27 konuşmacıyı bir araya getiren “Amman Innovation in Politics Forum” 21 ve 22 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fişhekhane’de  bulunun XTR stüdyolarında, Ventus Creative ve Unison MICE işbirliği ile gerçekleştirildi.

Almanya, Avusturya, Güney Afrika, Romanya ve Ürdün’den 27 konuşmacı ilk kez  3 boyutlu sanal sahnede yapılan konferansa ışınlanma (teleportation) yöntemiyle eş zamanlı entegre edildi ve sanal forum  17 ülkede canlı yayınlandı.

Dünyaca ünlü konuşmacılar İstanbul’a ışınlandı

Covid-19 salgını sebebiyle insanların fiziksel olarak bir araya geldiği kurumsal etkinlikler, konferanslar, festivaller ve konserlerin uzun süredir gerçekleştirilememesi, ve bu tür toplantıların güvenli bir şekilde tekrar ne zaman yapılabileceği ile ilgili soru işaretlerinin devam etmesi,  etkinlik yönetimi firmalarını da  yaratıcı çözümler üretmeye itiyor.

Ventus Creative ve Unison MICE’ın uluslararası bir sivil toplum kuruluşu için organize ettiği inovatif sanal forum ilk kez dünyaca ünlü konuşmacıları sanal ortamda İstanbul’da buluşturdu.  Audrey Tang - Tayvan Dijital Bakanı; Mohammed Rherras - Eski Fas Eğitim Bakanı,Emil Kirjas - Makedonya Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı, Fadia Kiwan - Arap Kadın Örgütü Genel Müdürü gibi dünya çapında konuşmacıların yer aldığı forum yepyeni bir teknoloji ile izleyicilerle buluştu.İlklere imza atılan  forum ile  tüm konuşmacı ve katılımcılar kendilerini gerçekten İstanbul’daymış gibi hissettiler  yeni nesil  görsel ve işitsel bir şov yaşatan ışınlanma (teleportation) yöntemi ile bilgi paylaşımı yaptılar.

COVİD sürecinin politikaya ve teknolojiye yansımalarının konuşulduğu sanal forum Türk yazılımcılarının eseri teknolojilerle izleyicilerle ilk kez buluştu

 2 gün süren sanal formda konuşmacılar,” Geleceğin Network Teknolojileri”, “Covid Sürecinin Politikaya yansımaları”, “MENA Bölgesi'nde Jeopolitik ve Bilgi Bütünlüğü” gibi konuları değerlendirdiler. Siyasetçi ve akademisyenlerin katıldığı,Türkiye’de ışınlanma yöntemiyle gerçekleştirilen ilk forumun yaratıcılarından Ventus Creative’in Kurucusu Emre ÇALIŞKAN ve Unison MICE’ın sahibi Burcu KISAKÜREK yaptıkları değerlendirmede  “Covid-19 Pandemi sürecine kadar her yıl ülkemizde etkinliklerini organize ettiğimiz bir çok global müşterimiz oldu. Fakat maalesef tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu dönemde, hem insan hayatına verdiğimiz değer, hem de çeşitli seyahat kısıtlamalarından ötürü şu anda yüz yüze hiç bir etkinlik yapmamaktayız. Biz firma olarak bu süreçte kendimizi teknolojik olarak ileri seviyelere taşıyan adımlar atarak hali hazırda iletişimde olduğumuz müşterilerimize yenilikçi fikirler sunuyoruz. İki gün boyunca gerçekleşen etkinliğimizde kullandığımız teknoloji tamamen Türk yazılımcıların eseri olduğu için  gurur duyuyoruz. Bize göre, yeni yazılım ve teknolojiler sayesinde etkinlik sektörü pandemi sürecinde bile farklı bir şekilde büyümeye devam edecek" dedi.

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CovidDünyaca ünlüKonuşmacıİstanbulYerliMilliTeknolojiSanalAMMAN INNOVATION IN POLITICS FORUM
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