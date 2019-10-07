DÜNYA YOGA ŞAMPİYONUNA ALMANYA’DAN DAVET

NEVAL KÜTÜK

Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Koreografi Yarışmalarını takip eden JONNY M. Fitness Clubs Yoga Hous sahibi Tobias Gunt, “Orijinal Yoga Sistemi” ile tanışmak istedi. Uzun süredir sizi ve yarışmalarınızı takip ediyorum ve çalışmalarınızı yakından görmek, deneyimlemek istedim diyen Tobias Gunt’ın daveti ile Stuttgart’a giden Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi’ye Tobias Gunt’ın ilk sorusu: “Neden uyguladığınız sisteme Orijinal Yoga Sistemi diyorsunuz? oldu. Kendisiyle yakın temaslarda bulunan Merve Tanrıverdi; Orijinal Yoga Sistemi’nin, Yoga’nın insanlığa ilk sunulan hali, bozulmamış kaynak Yoga olduğunu ve bu nedenle günümüzdeki diğer yogalardan ayırt etmek için “Orijinal Yoga Sistemi” ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan tekniklerin bedensel, fiziksel ve zihinsel açıdan insan sağlığına bütünsel ve çok güçlü yararlar sağladığını ifade eden Merve Tanrıverdi, Tobias Gunt ve ekibinden oldukça sıcak bir ilgi gördüğünü dile getirdi. Orijinal Yoga Sistemi’ni son derece etkili bulan Tobias Gunt’a Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın Almanca Özlü Sözler kitabını hediye eden Tanrıverdi, ileride JONNY M. Fitness Clubs Yoga Hous’ta Orijnal Yoga Sistemi’nin uygulanabileceğinin ve bu kapsamda iş birliği içinde olacaklarının sinyallerini verdi. Tobias Gunt’a eğitimler hakkında bilgi veren Tanrıverdi ayrıca spor salonunun üyelerine Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sundu. Spor salonu üyelerinin çalışmadan oldukça memnun kaldığını sözlerine ekleyen Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıvedi, Tobias Gunt ve ekibinin kendilerini yeniden görmek istediğini ve gelecekte birlikte çalışmalar yapacaklarını belirtti. Yoga sporu ve ülkemiz açısından önemli bir gelişme olan bu görüşme, yakın gelecekte iki kurum arasında önemli iş birliklerinin yürütüleceğinin habercisi oldu.

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