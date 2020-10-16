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Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, bu yılki teması “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim” olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne ilişkin bir açıklama yaptı. Ülkemizin hayvansal ve bitkisel gıda üretimi için yeterli kaynaklara sahip olduğu belirtilen açıklamada, uzun soluklu tarım, hayvancılık ve gıda politikaları oluşturulması gerektiği vurgulandı

16 Ekim 2020 Cuma 10:37
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Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”

COVID 19 açlık sorununu derinleştiriyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü, bu yıl önceki yıllardakinden daha özel bir anlam içeriyor. Örgütün 75’inci yılını kutladığı 2020’de, küresel çapta devam eden COVID 19 pandemisinin yeterli ve güvenli gıdaya erişimi önceki dönemlere oranla daha yakıcı bir sorun haline getirmesi bu günü daha anlamlı kılıyor.

COVID 19 salgını gıda üretiminde ciddi bir düşüşe ve açlık sorununun derinleşmesine yol açtı. FAO’nun “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” raporuna göre, 2019 yılında yaklaşık 690 milyon insanın yetersiz beslendiği, kronik açlık çektiği ortaya çıktı. Aynı rapora göre, 2020 sonu itibarıyla dünya ölçeğinde 130 milyon kişinin daha kronik açlığa sürüklenebileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenlerle 2020 Dünya Gıda Günü teması “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendi. “Eylemlerimiz Geleceğimizdir” sloganıyla 150’den fazla ülkede düzenlenen etkinliklerle, hem krizden çıkmak hem de daha iyiyi inşa etmek adına daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri ve küresel dayanışma çağrıları yapılıyor.

İVHO: Üretime destek politikaları belirlenmeli

Sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmanın tüm insanlığın hakkı olduğunu vurgulayan İstanbul Veteriner Hekimler Odası, gıda üretiminin temelini oluşturan tarım ve hayvancılığın öneminin pandemide daha net görüldüğünü belirtti. Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, sektörün bu süreçten etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu hatırlatılırken, ülkemizde üretimin artırılmasına yönelik destek politikaları belirlenmesi gereğine dikkat çekildi.

Bu dönemde birçok ülkenin korunma tedbiri olarak gıda ihracatına kısıtlama getirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, ithalata bağımlılıktan bir an önce kurtulunması, bunu sağlamak içinse uzun soluklu tarım, hayvancılık ve gıda politikaları oluşturulması gerektiği vurgulandı. Gıda güvencesinin sağlanması, toplumun, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli beslenmesinin buna bağlı olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yaşadığımız coğrafya hayvansal ve bitkisel gıdaların üretimi konusunda gerekli şartları taşıyan avantajlı bir konuma sahiptir. Günümüzün en stratejik konusu olan yeterli ve sağlıklı gıda için, sürdürülebilir bir gıda politikası oluşturulması, aynı zamanda sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlar konusunda önlemler alınması artık ertelenemez bir gerekliliktir. Dünya Gıda Günü ruhuna uygun olarak sıfır açlık ve sağlıklı gıda temini için tüm kurum ve kuruluşların eylem içinde olması toplumda önemli bir beklentidir.”

Önce Vatan Gazetesi

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Dünya Gıda GünüBüyütelimBesleyelimHep Birlikte Sürdürelimİstanbul Veteriner Hekimler Odası
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