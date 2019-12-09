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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 155. MERKEZİNİ İZMİR’DE AÇTI! 

Dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve her ülkede temsilcilikleri olan Dünya Değişim Akademisi, 155. Merkezini 6-7-8 Aralık tarihlerinde organize edilen İzmir Değişim Şöleni’nin birinci gününde, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde açtı. 

DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 155. MERKEZİNİ İZMİR’DE AÇTI! 

Dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve her ülkede temsilcilikleri olan Dünya Değişim Akademisi, 155. Merkezini 6-7-8 Aralık tarihlerinde organize edilen İzmir Değişim Şöleni’nin birinci gününde, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde açtı. 

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:14
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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 155. MERKEZİNİ İZMİR’DE AÇTI! 

NEVAL KÜTÜK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Dünya Değişim Akademisi Karşıyaka’da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.  

Değişim uzmanları, Değişim Programlarını uygulayan kişilerin yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim uzmanlarından güzel bir mesaj da var: “Sen dünyanın bir parçası olduğun için kendini değiştirince dünyayı da değiştirmiş olursun. Dünya değişiminin anahtarı budur! Herkes kendini değiştirmeye başlasın – dünya değişmeye başlayacaktır.” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.   

Siz de değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi Karşıyaka bilgili ve deneyimli Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! 

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor: 

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 9-16 Aralık 2019. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

[email protected]

http://www.dunyadegisimakademisi.com

Bülten Bilgi ve İletişim: 0 543 301 03 27

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Anahtar Kelimeler:
MerkezDünya Değişim Akademisiİzmirönce VatanNEVAL KÜTÜK
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