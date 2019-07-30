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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan Dünya Değişim Akademisi’nin 145. merkezi Balıkesir’e bağlı Avşa Adasında açıldı! Marmara denizinde yer alan turistik Avşa Adası’nda gerçekleşen açılışla, adada dünyanın en güçlü değişim teknikleri de uygulanmaya başlıyor. 

DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan Dünya Değişim Akademisi’nin 145. merkezi Balıkesir’e bağlı Avşa Adasında açıldı! Marmara denizinde yer alan turistik Avşa Adası’nda gerçekleşen açılışla, adada dünyanın en güçlü değişim teknikleri de uygulanmaya başlıyor. 

30 Temmuz 2019 Salı 12:24
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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 

NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanları, artık Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Avşa Adası’nda da herkesi değişime davet ediyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için değişime kucak açın diyen Uzmanlardan güzel bir mesaj var:“... “Eğer hayatınızı değiştirmek için bir değişim yaşamak istiyorsanız, önce değişime karşı olan direncinizin farkına varın. Değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Birey değişime uyum sağlayıp başarılı olmak için alışkanlık zindanından çıkmalı ve alışkanlıklarının üstesinden gelebilmelidir…” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.   

Avşa Adası’nda uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.  

Değişim için kararlı olanların ilk adresi Dünya Değişim Akademisi, Avşa Adası’na tatile gelenlere de pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli ve motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile hizmet verecek. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.”   

Değişim Uzmanı olmak isteyenler için Yeniyüzyıl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen en yakın Değişim Uzmanlığı eğitim tarihleri:

23-30 Eylül 2019 İzmir

09-16 Aralık 2019 İstanbul

Daha fazla bilgi için: Tel. 0533 258 77 72 - 0507 601 62 99

[email protected]

NEDEN DEĞİŞİM UZMANI OLALIM?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Topluma sunduğumuz Değişim programlarını uygulayanlar bilinçli hale gelerek bireyselliklerini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır. Toplum insanı robotlaştırmakta ve bireyselliğini elinden almaktadır.

Değişim Uzmanları ve programları sayesinde insan bireyselliğini yeniden kazanacaktır. Bunun için birey korkulardan, alışkanlıklardan, dayatmalardan özgürleşmeli ve kendi olmalıdır. Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Bu teknikleri uygulayan herkes istisnasız değişimi yaşayacaktır. 

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR?

Değişim Uzmanı uyguladığı pratik tekniklerle bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş,  dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasını sağlar.  

Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham olan, motive eden profesyonellerdir. 

Kişisel değişim programlarının temel dayanağı, kişinin uzaklaştığı orijinalliğine yani öznelliğine yeniden ulaşması için gerekli teorik ve pratik bilgi ile donanımı sağlamaktır. Bireyin kendi ile ilgili sorular sorması ve daha iyi bir hayat yolu araması kişisel değişim için bir başlangıçtır. 

İnsan ne yaparsa yapsın değişime direnemez, doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli bir değişim dinamiği içindedir, çünkü değişim evrensel bir kanundur. İnsan kaçamadığı değişimi ya yönetecek ve yönlendirecek ya da değişim insanı sürekli bir yerden başka yere sürükleyecektir.

İşte Değişim Sanatı bireye değişimi yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğretir, Değişim Uzmanı ise bu konuda bireye rehberlik eder. 

Bir Değişim Uzmanı olmak bu açıdan çok önemlidir ve kritik bir yere sahiptir. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.  

Değişim Sanatı sayesinde bireyde yargısız bir farkındalık gelişir, taraf tutmadan, yaşamı ve insanları bölmeden, kendini ve yaşamı bütünlük içinde tutarak yaşamayı öğrenir. 

Değişim Sanatı sayesinde birey aşması gereken tüm engelleri aşar, yaşama yeni bakış açıları geliştirir, yaşamı yeniden yorumlamayı ve doyasıya yaşamayı keşfeder, sonuç olarak yeni bir insan olur. 

Değişim Sanatı sayesinde ortaya çıkan yeni insan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz yargı ve inanç kalıplarından özgür, öz disipline sahip, çalışkan, özgüvenli, yaratıcı, içsel gücünü doğru yönlendirebilen, ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş, anlayış ve hoşgörü sahibi, stresi ve zamanı yönetebilen kişidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDeğişim AkademisiMerkezAvşaönce Vatan
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