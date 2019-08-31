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Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu

Gazetemiz köşe yazarlarından İbrahim Güray Aytekin’in oğlu Dr. Muhammed Hanefi Aytekin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki 4 yıl süren asistan doktorluk görevini başarı ile tamamlayarak uzman doktor oldu. 

Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu

Gazetemiz köşe yazarlarından İbrahim Güray Aytekin’in oğlu Dr. Muhammed Hanefi Aytekin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki 4 yıl süren asistan doktorluk görevini başarı ile tamamlayarak uzman doktor oldu. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:40
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Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu

FİLİZ ARGUT

İSTANBUL -

İç Hastalıkları (Dahiliye) branşında uzmanlığını tamamlayan Dr. Muhammed Hanefi Aytekin, 1988 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsillerini Konya’da yaptı. Başarı ile mezun olduğu Konya Anadolu Lisesi’nden çocukluğundan bu yana ideali olarak benimsediği tıp eğitimi için bir milyon beş yüz bin öğrenci içerisinden ilk 5 binlerin içinde yer alarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 6 yıllık yüz akı başarılı bir eğitimin sonunda 2013 yılında tıp ordusuna doktor olarak katıldı. 

Muhammed Hanefi Aytekin 2 yıl gibi bir süre Konya Numune Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yaptı. Hummalı çalışmalar sonucu Dahili branşların ana dalı olan İç Hastalıkları branşında Uzman Doktor olmak üzere Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinde 2015’de asistan doktor olarak göreve başladı. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan ve 1999 depreminden sonra yıkılıp yeniden modern biçimde yapılan Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi (eski adı ile Bağcılar Devlet Hastanesi)’ndeki görevini başarı ile tamamladı ve İç Hastalıkları Uzman Doktoru oldu. 

Birçok yabancı tıbbi yayınlarda imzası olan ve Dahili branşı ile tez kitabı da yayınlayan Uzm. Dr. Muhammed Hanefi Aytekin’i kutlar bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
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