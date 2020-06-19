Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe, Obradovıc ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe, Obradovıc ile yeniden anlaştı
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit...
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan’ın annelik hayali gerçek olacak

Annelik hayali ile çıktığı yolda 3 tüp bebek denemesinde de başarısız sonuç alan Doya Doya Moda programı yarışmacısı Emel Başkan’a sevindirici haber Op. Dr. Mehmet Koç’tan geldi. Gözyaşları içinde bebek hayalini paylaşan Başkan, “Evlendikten sonra bebek hayalimi biraz ertelemiştim. Sonra da çocuğum olmadı. En iyi hekimlere gittik ama bir türlü sonuca ulaşamadım” dedi.

19 Haziran 2020 Cuma 13:00
0 Okunma
Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan’ın annelik hayali gerçek olacak

İSTANBUL - Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Doya Doya Moda programında tanınan 30 yaşındaki Emel Başkan, annelik hayalini milyonların önünde dile getirmişti. 2013 yılından beri evli olan ve eşiyle birlikte çocukları olması için çok çabalayan Başkan, 3 kez tüp bebek tedavisi denedi. Denemelerinden sonuç alamayan Başkan’ın sesine Op.Dr. Mehmet Koç kulak verdi. 4’üncü tüp bebek denemesi için tüp bebek ve kadın doğum doktoru Mehmet Koç‘un ofisine giden Başkan, ilk muayenesini oldu ve tedavi öncesi testlerini yaptırdı.


ÇOCUK YAPMA HAYALİNİ ERTELEMEYİN


Çocuk için süre kavramının çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan, “Anne hayali kuran kadınlar bunu ertelememeli. Sonra bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Ben de ilk başlarda istemedim ama eşim çok istiyordu. Daha sonra da denemelerimiz başarısız oldu. Defalarca doktora gittim, en iyi doktorlarla görüştüm. Çok zorlu bir süreçti” dedi.


BU SEFER OLACAĞINA İNANCIM TAM


İlk muayenesinin ardından çok mutlu ve duygusal olduğunu söyleyen Başkan, “Çok mutlu ve duygusalım. İnşallah her şey çok güzel olacak ve bu sefer bir evladım olabilecek diye düşünüyorum.  Onunla birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz, oyunlar oynayacağız, seveceğiz, eğleneceğiz. Çok fazla hayalim var. Bebek özlemiyle yıllardır yaşıyoruz” diye konuştu.


AMACIMIZ MUTLULUK GÖZYAŞLARI


Başkan’ın ilk muayenesini gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Koç, amaçlarının üzüntü gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek olduğunu söyledi.


Testlerin ardından tedaviye başlayacaklarını belirten Koç, “Daha önce yaşanmış başarısız tüp bebek denemeleri anne adaylarını çok etkileyerek umutsuzluğa kapılmalarına neden oluyor ve tedaviden tamamen vazgeçiyorlar. Tedavinin maddi boyutu çok önemli ama imkân varsa hemen pes edilmemeli” dedi.


ANNE RAHMİ UYGUNSA GEBELİK ŞANSI HER ZAMAN VAR


Gebeliğin sağlıklı bir yumurta ve spermin buluşması ile olduğunu ve anne rahminin uygun olduğu sürece gebelik şansının her zaman olduğunu ifade eden Koç, “Eğer sağlıklı embriyo bulunabilirse ve anne rahmi buna uygunsa gebelik olacaktır. O nedenle yumurta var olduğu sürece ve anne rahmi uygunsa her zaman gebelik şansı vardır. Önemli olan sağlıklı bebeği bulmaktır” dedi.


45 YAŞ SONRASI UYGUN YUMURTAYI BULMAK ZOR OLUYOR


Anne yaşının tüp bebek tedavisinde önemine değinen Koç, “Yaş arttıkça ne yazık ki sağlıklı embriyoyu bulma ihtimali azalıyor. Özellikle 45 yaş ve sonrasında sağlıklı yumurtayı bulmak zor olabiliyor. Daha genç yaşlarda ise yumurta sayısı az bile olsa her zaman gebelik şansı vardır. Her hastayı da ayrı ayrı değerlendirmek ve ona uygun olan tedavi yöntemini seçmek gerekiyor. Daha öncede 5-6 kez tüp bebek denemesine rağmen gebe kalamayan hastalarda bile doktorun inanması ve uygun görmesi ile tedavi denenebilir pes edilmemelidir. Bu şekilde tedavi ettiğimiz birçok hastamız oldu” diye konuştu.


19’UNCU DENEMESİNDE SONUCA ULAŞANLAR VAR


Gebe kalma şansı olduğuna inandıkları hastaları tedaviye aldıklarını dile getiren Koç, sözlerini şöyle tamamladı:


“Emel Hanım için inancımız tam. Ona da yardımcı olacağız. 12 yıl içerisinde 18 defa tüp bebek tedavisi deneyen ve 9 defa düşük yapan 41 yaşındaki hastamız vardı ve 19’uncu denemesinde sağlıklı bir erkek bebek sahibi oldu. Yine transfer olmayı bekleyen iki tane daha sağlıklı embriyosunu dondurduk ve annemiz ne zaman isterse onları da transfer edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doya Doya Moda Yarışmacısı Emel BaşkanAnnelik HayaliOp. Dr. Mehmet Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
Sinekten koronavirüs bulaşır mı?
İşitme engellilere özel maske üretildi
İşitme engellilere özel maske üretildi
2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK
2020 İMAJ MEDYA AJANS MAGAZİN SANAT ÖDÜL TÖRENİYLE YANKILANACAK
Su altındaki kirliliği kısa film yaptı
Su altındaki kirliliği kısa film yaptı
Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor
Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor
Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor
Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu
Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu
Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor
Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor
Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor
Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı