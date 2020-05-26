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Down sendromlu Seren'e duygulandıran doğum günü kutlaması

İzmir'in Bergama ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Seren Ürk'ün doğum günü için sürpriz kutlama gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2020 Salı 13:08
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Down sendromlu Seren'e duygulandıran doğum günü kutlaması

HABER: ZAFER TOPRAK
 

İzmir’in Bergama ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Seren Ürk’ün doğum günü için sürpriz kutlama gerçekleştirildi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özenli, down sendromlu Seren Ürk’ü doğum gününde yalnız bırakmayarak evine doğum günü ziyaretine gitti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ziyaret, Ürk’ün Bergama Gazipaşa Mahallesindeki annesi ile birlikte yaşayan evin önünde gerçekleşti. Ziyarette, Seren Ürk’e doğum günü pastası ile birlikte çok sevdiği Türk kahvesini içmesi için de fincan takımı hediye edildi.

Mutluluğu gözlerinden okundu

Mutluluğu gözlerinden okunan ve ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ürk, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Ürk’ün Dikili ilçesinde yaşayan ablası Sezen Alçı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile çok sevdiği kardeşinin doğum gününe katılamadı. Abla Sezen Alçı, kardeşinin en mutlu gününde böyle güzel sürpriz doğum günü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Down Sendromlu Serene Doğum Günü KutlamasıZafer ToprakSeren Ürk
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