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Down Sendromlu çocukların eğitiminde müziğin önemi

Caz dünyasının değerli sanatçısı Kubilay Kan kurmuş olduğu Boğaziçi Müzik Akademisi’nde down sendromlu çocuklara verdiği eğitimin önemini anlattı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 14:22
Down Sendromlu çocukların eğitiminde müziğin önemi

NEDRET HOTUN

BURSA


Sanatçı ‘Down Sendromlu çocuklarımızın zeka seviyeleri normalden düşüktür. Ancak iyi ve erken başlanan eğitimle zeka seviyelerinde önemli bir yükselme sağlanabilir. Bu noktada başlayacak müzik eğitimi gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir.  Özellikle de bir enstrüman çalmaya yönlendirilmeleri eğitimlerine büyük katkı sağlayacaktır.
Çünkü bu çocukların müziğe karşı duyarlılıkları fazladır. Ses ve hareket ritmi büyük oranda ilgilerini çeker. Davul ve zil çalmak, şarkı söylemek, dans etmek onları en fazla neşelendiren etkinliklerdir.
Birkaç öğrencimde de tespit ettiğim müziğin eğitim programlarında etkin bir şekilde kullanılması, dil gelişimlerini desteklemesi açısından büyük yararlar sağlamıştır.
Müzik çalışmaları down sendromlu çocukların sosyalleşmelerini ve zihinsel yeterliliklerini geliştirdiği gibi, el-göz eşgüdümünü de sağlar ve küçük kasların kontrol edilebilmesine yardımcı olur’ ifadelerini kullandı.
Kubilay Kan piyanist, şarkıcı, besteci, aranjör, eğitmen kimlikleriyle sanat hayatına yurtiçi ve yurtdışında devam etmektedir. a

Önce Vatan Gazetesi

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