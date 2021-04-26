DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR

İSTANBUL- 2016 yılında hayata geçirilen ve ikinci el giysiler için mobil pazar yeri olarak faaliyet gösteren Dolap uygulaması korona döneminde dışarıda alış veriş yapamayanların imdadına yetişti derken bir çok uygulama kullanamn alıcı ve satıcılarını madur ediyor.

Özellikle alıcıların haklarının madur edildiği bu uygulama da satış yapan kişilerin iade kabul etmemesi ve sattıkları ürünleri sıkıntılı yollamasından sonra alıcıların değimi yerindeyse elinde patlayan bu ürünler özellikle alıcıları mağur ediyor. Satıcının iadeleri kabul etmemesi üzerine uygulamanın insiyatifine sunulan ve çoğu durumda iadenin onaylanmadığı bu süreç, olmayan bir ürünün alıcının elinde kalmasına neden oluyor...

Önceliğin alıcının yönünde olması gereken çünkü alıcı olmadan bir ürünün satılamayacağının bilincinde olması gereken uygulama yetkilileri bu konuyu göz ardı etmiş durumda. Kullanılmamış denilip kullanılmış olan ürünler, bedeni hakkında açıklama tam yapılmadan bir çok uyuşmayan bdenle karşılaşılan, ter temiz yeni gibidir deyip sigara kokan, sökülüş, lekelenmiş bir çok ürünün tarafınıza gelmesi sonrada bunu iade etmek isterken ne yapacağınızı bilememeniz ve sonrasındaki mağduriyetiniz...

SATICILARIN İADE YADA DEĞİŞİME ZAMANLARI YOK!

Bir ürünü satarken uzunca süre harcayan satıcılar ürünlere iade ya da değişim istendiğinde zamanları olmadığını söylüyor.

ALICI MAĞDURİYETİNİ ENGELLEYİN!

Uygulama yetkilierinin bir an önce önce alıcıları düşünerek tüm iade kabul etmiyorum diyenlerin bu şartlarını geçersiz kılmalarını ve iade talebi bölümüne bedenime uymadı iade etme seçeneğini koymalarını bekliyoruz. Bu sayede önce alan kişilerin mağduriyetini engellersek bir çok sıkıntıın önünü kesmiş oluruz.

Dolap uygulaması hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve mağduriyetler için linke bakınız;

https://eksisozluk.com/dolap-com--5164546?p=3

Peki iyi yönleri yok mu?

Elbette var. Bür çom ünlünün bir çok yardım kuruluşuna destek sağladığı ürünleriyle onlara yardım etmenin mutluluğu da yaşanıyor.

HABER: ELİF HAYVALI