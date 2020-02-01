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DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

Günümüzün haber almasını ve bilgi edinmesi için amaçlanan bir çok devasal kategorisiyle her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkan ve değerli okuyucularımıza buluşturan gazete kokusunu, sayfa sayfa geçiş hışırtısıyla hizmetimize sunan Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz sahibi Abdullah Akosman tarafından ve ekibiyle yayınlanan ‘’ÖNCE VATAN GAZETESİ‘’ 1 Şubat 2001 tarihinde yayın hayatına başladı.

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

Günümüzün haber almasını ve bilgi edinmesi için amaçlanan bir çok devasal kategorisiyle her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkan ve değerli okuyucularımıza buluşturan gazete kokusunu, sayfa sayfa geçiş hışırtısıyla hizmetimize sunan Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz sahibi Abdullah Akosman tarafından ve ekibiyle yayınlanan ‘’ÖNCE VATAN GAZETESİ‘’ 1 Şubat 2001 tarihinde yayın hayatına başladı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:43
29 Okunma
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ‘’ ÖNCE VATAN GAZETESİ ‘’

GAZİANTEP


Günlük yaşantımızın her alanına girdiğin için teşekkür ederim, "ÖNCE VATAN GAZETESİ"

Modern düşüncenin ortak zevkini ve her a/nımızı bizlere yaşattığın için teşekkür ederim, ‘’Abdullah Akosman" İyi ki doğdun. Nice nice yıllara, "DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖNCE VATAN GAZETESİ"

İyi ki bizlerlesin, İyi ki seninleyiz "ÖNCE VATAN GAZETESİ"

Her daim sizlerleyiz DUYGULARIN ADRESİ {ŞİİRLER}

EDEBİYAT YELPAZESİ { YAZILAR }

KISA KISA ÖZEL SÖZLER

ve KİTAP TANIT köşeleri seçkin şairlerimiz ve değerli yazarlarımız

Şiirlerinizi, otobiyografilerinizi { özgeçmiş } kültür sanat edebiyat etkinlik haber bültenlerinizi, film, konser, müzik cd albüm ve kitap tanıtımlarınızı, sorularınızı, sorunlarınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, isteklerinizi ve şikayetlerinizi bekliyorum.

ÖNCE VATAN GAZETESİ okumaya http://www.oncevatan.com.tr/

Şiirlerinizle yüreğinizin adresine giden ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ yolunu takip etmeye http://www.oncevatan.com.tr/duygularin-adresi-siir-s31.html

Yazılarınızla ‘’ EDEBİYAT YELPAZESİ’yle serinlemeye ve okurlarınızı serinletmeye devam ediyorsunuz http://www.oncevatan.com.tr/edebiyat-yelpazesi-s66.html

KISA KISA ANLIK ÖZEL SÖZLER'inizle A'nı yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. http://www.oncevatan.com.tr/kisa-kisa-ozel-sozler-s67.html
 

KİTAP TANIT köşemizde kitaplarınızı ücretsiz tanıtabilirsiniz https://www.oncevatan.com.tr/kitap-tanit-s72.html

Haber Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.02.2020 06:31
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