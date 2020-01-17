Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121384
ALTIN
292.730
DOLAR
5.8469
STERLİN
7.6547
EURO
6.5127
Doğu'da hava buz gibi
Doğu'da hava buz gibi
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Alevlere teslim oldu!
Alevlere teslim oldu!
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğu'da hava buz gibi

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle oldu.

Doğu'da hava buz gibi

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle oldu.

17 Ocak 2020 Cuma 10:29
8 Okunma
Doğu'da hava buz gibi

En düşük hava sıcaklığının 24,3 olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylon brandalarla korumaya aldı. 

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya soğuklarına teslim oldu. Sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle Türkiye'nin en soğuk yerleşim bölgesi olurken Erzurum Tekman'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre kent merkezi sıfırın altında 15.4 olan Erzurum'da Pasinler'de sıfırın altında 21, Karayazı'da 20.2, Karaçoban'da ise en düşük hava sıcaklığı 19.8 olarak açıklandı. Meteoroloji verilerine göre bölgedeki kent merkezleri ve yerleşim birimlerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti:

Ardahan 16.1, Ağrı merkez 24.3, Patnos 23.1, Taşlıçay 22.3, Erzincan merkez 8.2, Refahiye 21.7, Otlukbeli 18.5, Iğdır merkez 5.7, Tuzluca 7.4, Aralık 8.3, Kars: 19, Selim 23, Susuz 17.4, Muş merkez 13.4, Bulanık 23.4, Malazgirt 22.5, Korkut 21.3, Varto 17.5

ARAÇLARI BATTANİYE VE NAYLONLA SARDILAR

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24.3 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarının donmaması için battaniye ve naylon brandalarla sardı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKışKarSoğuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marsilya, Nice, MİLANO gezisi
Marsilya, Nice, MİLANO gezisi
Doluluk yüzde 90'ların üzerinde
Doluluk yüzde 90'ların üzerinde
Göller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımı
Göller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımı
10 çocuk annesi, mikro kredi ile işini büyütüp, oğlu ile eşine iş verdi
10 çocuk annesi, mikro kredi ile işini büyütüp, oğlu ile eşine iş verdi
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor
Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi
Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi
Bodrum'dan iki muhteşem festival 
Bodrum'dan iki muhteşem festival 
Maltepe Cezaevi'nde günde 30 bin ekmek üretiliyor
Maltepe Cezaevi'nde günde 30 bin ekmek üretiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans