DOĞANIN BESTESİ: SARIVELİLER

MURAT AK, Ahmet Selim KARTAL

KARAMAN İL MERKEZİNE YAKLAŞIK 215 KM

Bakir muhteşem bir güzelliğin mesken tuttuğu Sarıveliler, Karaman il merkezine yaklaşık 215 km mesafede bulunuyor. Münferit aracınız ile yaklaşık 3.5 saatte ulaşabileceğiniz Sarıveliler’e her gün programlı olarak sefer düzenleyen belediye araçları ile de gelebilirsiniz. Biraz uzun ama harikulade doğal güzelliklerin sizlere eşlik edeceği sıra dışı bir yolculuğa şimdiden hazır olun.

YEŞİLİN TONLARI SARIVELİLER’DE

Yeşil bitki örtüsünün hakim olduğu bu şirin ilçemiz, Sarıveliler, gördüğümüz ilk andan itibaren gönüllerimizi fetheder. Öyle ki Sarıveliler, konum olarak bulunduğu ovası, havası, tertemiz yeşilliği, dağlık alanları ile adeta rüyadaymışçasına hiç uyanmak istemediğimiz bir yer hissini bizlere verir.

SARIVELİLER’İN KADİM TARİHİ

Doğanın koynunda saklı güzellik Sarıveliler’in daha önceki isminin Başdere olduğu bilinmektedir. Çünkü Sarıveliler, ilk olarak Başdere adıyla bilinen vadiye yerleşen Türkmen oymakları tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte bir tepede Bizans dönemine ait yerleşim yerleri de bulunmaktadır. Başdere’nin günümüzdeki Sarıveliler’in yerleşim yeri olması ile ilgisi bulunmamaktadır. Sarıveliler, 27 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuş fakat 30 Ağustos 1991’de ilçe kaymakamının göreve başlaması ile ilçe statüsünü resmi olarak kazanmıştır.

GİZEMLİ KAYA! : GÖKTEPE KÖRİSTAN (ÖREN YERİ)

Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Kasabası’nın yaklaşık 5 km’lik güneybatı tarafında klasik devirlere ait bir yerleşim alanı ve kaya mezarlığı bulunuyor. Burada bulunan mezarlar, genellikle kaya yüzeyleri düzeltildikten sonra kireçtaşı içine oda biçiminde oyulmuştur. Mezarların giriş yerleri genellikle üçgen şekillidir. Bazı mezarlıkların ön yüzeylerinde, mezar sahiplerinin kabartma görselleri yapılmıştır. Bazı mezarların üçgen yüzeylerinin içerisinde, Medusa (Yunan Mitolojisinde saçları yılanlarla örülü, korkunç görünümde olan kız kardeşlerden biri) başı ve aslan figürleri şekillenmiştir. Mezar girişleri, sağlı sollu yarım yarım sütunlar ve yuvarlak şekilde sütunlarla dekore edilmiştir. Bazı şekillerin üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Birkaç mezar, kaya yüzeyi kare form halinde düzeltildikten sonra basık kemer görünümünde 1 m kadar bir derinlikte tekrar düzenlenmiş ve kare şeklinde basamaklar halinde giriş yapılmıştır.

TOROS DAĞLARI’NDAN GELEN LEZZET!

Can Anadolu’muzun kiraz yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Sarıveliler’de halkın büyük bir kesimi geçimini bu ticaretten elde ettiği gelir ile sağlıyor. Toros Dağları’nın eteklerinde yetişen bu muhteşem organik lezzet, her sene yapılan geleneksel ‘Karacaoğlan Kiraz Bal ve Sıla Şenliği’ sayesinde 7’den 70’e herkese damaklara destan lezzetini ve sıra dışı güzelliğini tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Sarıveliler’e festival vesilesiyle diğer il ve ilçelerden akın akın gelen ziyaretçiler, muhteşem damak tatları eşliğinde doğa ile baş başa harika bir üç gün geçirmektedir.

TABİATIN VERDİĞİ HUZUR: SARIVELİLER !

Sarıveliler ilçesinin yüksek kesimlerindeki karasal iklim yapısına rağmen, Orta Toros Dağları'nın Göksu ve kolları tarafından derin bir şekilde yarıldığı vadi tabanlarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim özellikleri de görülmektedir. Yağış genellikle kış ve ilkbahar aylarında yağmur ve kar şeklindedir.

HER DERDE DEVA SARIKANTARON!

Yaraları iyileştirmede en iyi ilaçlardan biri olan sarı kantoron, cilt bakım ürünleri içerisinde de oldukça sık kullanılan bir kozmetik üründür. Ruh ve sinir hastalıkları gibi daha birçok sağlık sorununa iyi gelen bu şifalı bitkinin Sarıveliler’de yetişmesi, halkın önemli gelir kaynaklarından biri olmasına vesile olmuş.

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ KAYAK SPORUNU BİRDE SARIVELİLER’DE DENEYİMLEYİN!

Yoğun kar yağışı alan Sarıveliler’de geçtiğimiz yıllarda bir kayak şenliği düzenlendi. Artık her yıl geleneksel bir organizasyon haline gelen kayak şenliği, Sarıveliler Belediyesi’nin organizasyonunda düzenleniyor. Hem gözlerin, hem de gönüllerin bayram ettiği kayak şenliğinde halka mangalda sucuk ekmek ikram ediliyor. Böylece Sarıveliler’de damaklarında bayram ettiği harikulade bir gün yaşanıyor.

KARACAOĞLAN KİRAZ ŞENLİĞİ!

Evet yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere Karaman’ın şirin ilçesi Sarıveliler’de özellikle yaz aylarında tükettiğimiz lezzetli mi lezzetli kirazlar yetişiyor. Dahası can kirazlardan elde edilen gelir ciddi oranda halkın geçimini sağlıyor. Her sene düzenlenen kiraz şenlikleri sayesinde Sarıveliler’in tanıtımı ve muhteşem doğal ve organik güzellikleri için farkındalık sağlanmış oluyor. Bununla birlikte başrollerini Taylan Güner ve Pelin Ermiş’in oynadığı sinema filmi ‘Kiraz Mevsimi’nin çekimlerinin bir kısmının da Sarıveliler’de gerçekleştirildiğini söylemeden geçmeyelim.

ÇAY KEYFİNİ BAŞKA YERDE ARAMA!

Türk milleti olarak çaya verdiğimiz önemi, resmi tüketim oranları doğruluyor. Özellikle Karadeniz Bölgemizde yetişen çay bitkisini, kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, iş toplantısında, yolda kısacası günün her anında tüketen bir toplumuz. Gelin görün ki Sarıveliler’de çayın tadı bir başka çıkıyor. Beyaz güzellik karında yağması ile evinden çıkmayan halk, eşsiz güzel manzaraya karşı çayını yudumlayarak adeta anın tadını çıkarıyor.

Evet değerli dostlar, muhteşem bir gezimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin o kadar çok gezilmesi, görülmesi, tanınması gereken mekanları var ki, hangi birini yazacağız, anlatacağız inanın karar vermekte çok zorlanıyoruz. Ama şunu da belirtmeden geçmeyelim ki tüm bu güzellikleri yerinde yaşamanın tarifi imkansız. Sarıveliler, İç Anadolu Bölgemizde yer alan Türk dilinin başkenti Karaman’a bağlı küçük şirin bir ilçemiz. Halkının sıcacık misafirperverliği, tebessümü bu topraklara gelmeye değer kılıyor. Gezimiz boyunca bana eşlik eden dostum Mustafa Hilmi TÜRKER’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Güzelliklerle dolu, tarih ile dolu, eşsiz sanat eserleri ile dolu bir başka şehrimizde buluşmak ümidiyle sevgiyle, huzurla, en önemlisi hep Dr. Murat Ak Seyahat’le kalın, hoşçakalın.

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