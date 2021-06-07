“DOĞAL YAŞAM” ÖZLEMİ BİTTİ…

İSTANBUL

BURHAN AKDAĞ

'DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ' 4. KEZ GERÇEKLEŞTİ!

Bu yıl 4.kez, şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günleri, yüksek bir katılım ve büyük bir coşku ile tamamlandı.

'İyi niyet doğru bilgi ile buluşuyor' sloganı ile yola çıkan festival havasında dopdolu bir program ile gerçekleşti. Alanda yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirildi. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlendi. Katılımcılar doğal içerikli ürünler satan onlarca markanın ürünlerini deneme ve satın alma şansını elde etti.

DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ CANLI MÜZİK İLE KAPANIŞ YAPTI

Gün boyu çeşitli etkinlikler ile vakit geçiren katılımcılar, aylar sonra canlı müzik dinleme şansına eriştile. Pandemi sebebiyle uzun süredir canlı konser izleyemeyen müzikseverler de etkinliğin 2. Gününde Suat Suna ile 3. Günde ise Mary Jane’in şarkıları ile çoştular. Uzun bir aradan sonra Sahneye çıkmış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirtten Suat Suna organizayonu yapanlara çok teşekkür etti. 2 saate yakın sahnede kalan Suat Suna hem gitarını hem de kemanını çalarak “normalleşme yolunda müzik dünyasında ilk adımı atmaktan çok mutlu olduğunu” söyledi.

Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Ethem Pişkin Kemerburgaz kent ormanında yapılan Doğal Yaşam Günlerinden çok etkilendiklerini, 3 gün boyunca İstanbul ve çevre illerden gelen konukların mutlu olmasından çok etkilendiklerini bu tür organizasyonları çok sık tekrar edeceklerini belirtti..