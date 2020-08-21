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DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYECEK ONLINE DEĞİŞİM ŞENLİĞİ

21-22-23 AĞUSTOS 2020

21 Ağustos 2020 Cuma 13:05
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DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYECEK ONLINE DEĞİŞİM ŞENLİĞİ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen Değişim Şenliği, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, her türlü virüse karşı dayanıklılığın artırılması, oluşan stres ve gerilimin ortadan kaldırılıp moral ve motivasyonun yükseltilmesi ve doğa felaketlerinin önlenmesi amacını taşıyan online etkinlik 21-22-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak…

“Doğa Felaketlerini Önleyelim!” sloganını taşıyan şenlikte hem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin evde kolaylıkla yapabileceği 6 enerji merkezi çalışmasına yer verilecek. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Değişim Şenliği’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Değişim Şenliği organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının ise 21-28 Eylül tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Değişim Şenliği Programı:

21 Ağustos CUMA:
11.00- Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- Sorular ve cevaplar 

19.30- Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- Sorular ve cevaplar


22 Ağustos CUMARTESİ:
11.00- Kararlılığın geliştirilmesi
12.30- Sorular ve cevaplar

17.00- Saf sevginin geliştirilmesi
18.30- Sorular ve cevaplar


23 Ağustos PAZAR:
11.00- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

12.30- Sorular ve cevaplar
17.00- Zihinsel gücün geliştirilmesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDoğa FelaketleriOnline Değişim şenliğiönce VatanDünya Değişim AkademisiCovid19
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