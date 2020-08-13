Doç. Dr Nurullah Ermiş, umut olmaya devam ediyor

KÜRŞAD BERKAN

İSTANBUL - Türkiye'de ve dünyada artan ortopedik vakalar arasında skolyoz problemi ön plana çıktığı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.

Bu bağlamda Türkiye'de de son teknoloji cihazlar kullanarak skolyoz hastalarına Umut olmaya çalışan pek çok doktor var, bunlardan bir tanesi de Doç. Dr Nurullah Ermiş...

Özel bir hastanede çalışmalarını sürdüren doktor Ermiş belki de son yılların en ağır vakalarından biri olarak nitelendirilen Aybüke Kartal isimli skolyoz ve spidabifi hastalığından muzdarip olan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna umut oldu.

Ailesi tarafından yıllardır çaresi aranan ve bacak fonksiyonlarını kaybetme riski bulunan kızları için konunun uzmanı doktorlar bulmak adına arayış sürdüren aileye Dr Nurullah ermiş elini uzatarak şifa bulmalarına vesile oldu

Skolyoz konusu dünyada son yıllarda görülen en ciddi problemlerden bir tanesi özellikle bilgisayar başında uzun vakit geçiren çocuk ve gençlerde rastlanan bu durum bel kısmında omurilik eğriliği olarak biliniyor

Dr Nurullah ermiş bu konuda Türkiye'de faaliyet gösteren en yetkin isimlerden bir tanesi hastalara ile bir aile şefkati mesafesi ile ilgilenen Dr Nurullah ermiş ağır bir vaka olarak kabul edilen Aybüke kartalın yanısıra gerek yurtiçi gerek yurtdışı pek çok hastaya Umut olmaya devam ediyor

Yaptığı başarılı operasyonlar ile yurt dışında da adından söz ettiren Dr Nurullah ermiş ülkemizi de tüm dünyada ortapedi ve travmatoloji alanında ülkemizi temsil ediyor