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Doç. Dr. Kaya: Yaban hayatı tehlikede

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaban hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Kötü avcılık ve habitat bozulmaları nedeniyle bazı yaban hayvanlarını artık doğada göremediklerini belirten Doç. Dr. Kaya "Maalesef tehlike çanları çalıyor. Bizim bunları korumamız gerekiyor, aksi halde artık tarım da yapamayacağız. Ürünlerimizi ve doğamızı daha çok kaybedeceğiz" dedi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 09:52
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Doç. Dr. Kaya: Yaban hayatı tehlikede

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dicle Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne son bir yıl içerisinde 250'nin üzerinde yaralı hayvan getirildi. Çoğunluğu yırtıcı kuşlardan oluşan hayvanların, yasak olmasına rağmen avcılar tarafından ateşli silahlarla vurulmuş olduğu tespit edildi.

'İNSANLARA DAHA ÇOK HASTALIK BULAŞACAK'

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı hayvanların tedavisini yapıp, popülasyonunu araştıran Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaban hayatının tehlikede olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Maalesef tehlike çanları çalıyor. Çünkü bazı hayvanları artık doğada göremiyoruz ya da çok az görüyoruz. Bu aslında bizim için bir belirteçtir. Bir hayvanı doğada az görüyorsanız veyahut görünmemeye başlanmışsa ya da tam tersi bunun baskıladığı hayvanları çok sık görüyorsanız, o hayvanın azaldığını gösteriyor. Bizim bunları korumamız gerekiyor, aksi halde artık tarım da yapamayacağız, çiftçilik de yapamayacağız. Ürünlerimizi daha çok kaybedeceğiz, doğamızı daha çok kaybedeceğiz. Karşı taraftaki hayvanların sayısı arttığında, kemirgenlerin ve yaban domuzların sayısının artması beraberinde hastalıkları da arttıracaktır, sürülere daha fazla hastalık girecek ve insanlara daha çok hastalık bulaşacak. Bu yüzden yaban hayatını korumamız gerekiyor."

'TEKRAR DOĞAYA SALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Hayvanlardaki yaralanmaların iki nedenden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Kaya "Merkezimize, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hayvanlar getiriliyor, buraya getirilmesinin sebebi; çoğunlukla insan etkisi, yanlış veya kötü avcılık. Bir diğer etki de habitat bozulmaları. Habitat bozulduğu için bunlar beslenemiyor, zayıf düşüyor ve buraya getiriliyor. Bunların tedavilerini yaptıktan sonra tekrar doğaya salmaya çalışıyoruz. Çünkü iyileşip, doğada olmaları bizim için önemli. Fakat maalesef bu her zaman öyle olmuyor, çünkü gelen hayvanların büyük çoğunluğu iyileşse bile doğada tutunacak durumda değil. Bize 2020 Ekim ayından bu yana 250'nin üzerinde hayvan geldi. Gelen hayvanlar arasında yırtıcı kuşlar ağırlıkta, çoğunlukla şahin, baykuş, leylek ve balıkçıl kuşlar konuk oldu. Bazıları iyileşti gönderdik, bazılarını da maalesef kaybettik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYabanYaban HayatıDoç. Dr. Alaettin KayaGüneydoğu Anadolu Bölgesi
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