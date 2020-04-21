Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir
Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler...
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Koronavirüs iklim değişikliğini durduramaz
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca:...
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre'...
Yaralanmalara dikkat!
Yaralanmalara dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın türü kuş, Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi.

21 Nisan 2020 Salı 13:33
0 Okunma
Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu ve şimdiye dek 200 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Dicle Vadisi'nde yeni bir kuş türü daha tespit edildi. Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın, Dicle Nehri kıyısındaki bataklık alanda ilk kez görüldü. 

Bataklık ve sazlık alanlarda yaşayan, başta kın kanatlıları olmak üzere böcek ve tohumlarla beslenen bıyıklı kamışçın, nisan ayından haziran ayına kadar bulunduğu bölgelerde yuvasına 3 ile 5 yumurta bırakıyor. Kuşların kuluçka süresi 14-15 gün arasında değişebiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bıyıklı KamışçınAfrikaAvrupaAsyaDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Corona Virüsüne Son Vermek İçin Teknikler
Corona Virüsüne Son Vermek İçin Teknikler
Hz. İsa'ya ağladığına inanılan ters laleler açtı
Hz. İsa'ya ağladığına inanılan ters laleler açtı
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı
Koronavirüs salgını, dağ keçilerine yaradı
45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor
USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 
USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 
Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi
Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi
Hüsnü Şenlendirici, çiftliğinde köy hayatı yaşıyor
Hüsnü Şenlendirici, çiftliğinde köy hayatı yaşıyor
'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'
'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı