DİNÇER KARACLAR'LA VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANI

VİCTORİA PATİSSERİE / İSKENDERUN

30 Yıldan bu zamana misafirlerine en lezzetli ürünlerini sunmayı hedefleyen Victoria Pastanesi

İskenderun çarşı içerisi ve istanbul’daki damak tadına düşkün olanların uğrak mekanı oldu.

Pastanenin birinci sırada gelen yöresel tadlarının başında ve Türkiyenin heryerine yoğun gönderilen Lezzetli yiyeceği Tereyağlı KÖMBESİ ‘dir.Kömbe hatay yöresine ait bayramlarda gelen misafirlere ikram edilen olmazsa olmazı kültürel tatlı kurabiyesidir. Victoria pastanesinin Tereyağlı Kömbesinin lezzetli olmasının en büyük sırrı bütün malzemelerini birinci sınıf kullanması . Özellikle belirtmemiz gerekir ki kömbe Tereyağı çok iyi arkadaştır . Tereyağlı Kömbe İçi 5 çeşit şekilde hazırlanır. Antepfıstıklı Cevizli Hurmalı Sade İncirli bölgede sadece Victoria tarafından hazırlanan ürünler kargo ile her bölgeye ulaştırılıyor.

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Elibelinde / Muğla

Muğla’nın Yeşilçam Köyünde, köyümdeki kadın komşularım ile birlikte, bugün 40 dönüme ulaşan tarlamızda Organik Üretim esaslarına uygun olarak taze ve yerli kuşkonmaz üretimi gerçekleştiriyoruz. İklim ve toprağın bize sunduğu tüm olanakları avantaja çevirebildiğimiz Ege'de, her türlü zirai ilaç (zehir) ve kimyasal gübre kullanımını tamamen reddedip organik üretime geçtik.

İnstagram/elibelindetarim

Varol Şarküteri /Düzce

Düzce iline bağlı Akçakoca...

Yeşil ile mavinin birleştiği güneşin denizden doğup denizden battığı nadir bir coğrafyaya sahip Karadeniz'in incisi bu güzel ilçede 13 yıldır hizmet veren Varol şarküteri çoğunlukla Akçakoca'ya ait yöresel ürünler bulundurmakla birlikte sektörün kaliteli şarküteri ürünlerinde müşterilerine sunmaktadır.

Akçakoca'da yetişen meyvelerden yapılmış reçeller ( dağ çileği, erik, üzüm ) kokulu kara üzüm pekmezi, kestane balı, yörenin fındıkları ile yapılan Akçakoca Tahin Helvası gibi tamamen organik olarak üretilen ürünlerimizden sadece sayabildiklerimiz.

instagram/varol.sartuteri

E Naturel Doğal Market

Bugün sizlere bir de sadece yüzde 100 doğal gıda üretimi yapan genç bir markadan; e-naturel’den söz etmek istiyorum. Uzun yıllar spor medyasında editör ve yönetici olarak görev yapan eski meslektaşım Selim Yıldırım tarafından kurulan marka, Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği ölçüde koruyucu ve katkı maddesini dahi reddediyor. Zeytinyağı, zeytin ve balı lokomotif ürün olarak belirleyen e-naturel’in yelpazesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve direkt üreticiden temin edilen ürünlerden oluşuyor. “Çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şeyi satmıyoruz” gibi iddialı bir motto kullanan e-naturel, yakında çok konuşulacak bir marka olacak gibi görünüyor.

İnstagram / e_naturel_

Mehmet Ecin: Sosyal Medya Salgın döneminde Radyonun bir tık önüne geçti



Müzik Sektöründe çıkarttığı albümlerden sonra 3. albümü ile sevenleri ile kavuşmaya hazırlanan Mehmet Ecin " Yansımaz " ve "Sonsuz Güven" adlı albümlerinden sonra 3.cü albüm çalışması için stüdyoya kapandı Korona Karantina günlerinde her hafta şarkılarını sosyal medya hesabından paylaşarak evde kal aktivitelerine desteğini veriyor.Sosyal Medyanın Radyonun bir tık önüne geçtiğini konuk alımlarının Sosyal Medya üzerinden yapıldıgını ve Sosyal Medya konserlerinin arttığını söyledi.

Koku filmi motor dedi

“Bir ekmek kokusu bazen mutlulukla doldurur içimizi, sevdiceğin kokusu tebessüm ettirir, memleket kokusu burnumuzun direğini sızlatır, ama bir anne kokusu… işte o koku, herkes için, özellikle bir çocuk için yeri doldurulamaz tek şeydir belki de…”

Malatya’dan İstanbul’a Nergis çiçeğinin hayatları birleştirdiği Koku filmi, motor diyerek ilk set gününe çıktı.



SANAT DÜNYASI VEFALI DEĞİL!.. BİR ABLAMIZ VAR DEYİP DÜŞÜNEBİLİRLERDİ...

Serpil Örümcer, şöhretli günlerinde Sezen Aksu ve Şener Şen'le olan anılarından sıkıntılı günlerine samimi açıklamalar yaptı...

Sanat dünyasının vefasız olduğunu belirten Örümcer, yardımına iş insanı Erdoğan Uludağ'ın koştuğunu belirtti.



Bir dönemin 'Bayan Bacak' lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer'in yardımına iş insanı Erdoğan Uludağ koştu.

67 yaşında ki sanatçı Korona günlerinde sıkıntılı günler yaşadığını belirterek sanat dünyasının vefasız olduğunu söyledi.

Serpil Örümcer "İş adamı Erdoğan Uludağ'ın asistanı aradı, sağolsunlar durumumla ilgilendiler. Allah razı olsun, kiramı ödeyemiyordum sıkıntıdan kurtardılar beni, birikmiş faturalarımı ödedim. Gıda yardımı da yaptılar. Onlar yetişmeselerdi mahvolmuştum. Kiramı ödeyemeseydim evden çıkarırlardı beni." dedi

ÜNLÜ SÖZ YAZARI & BESTEKAR & YORUMCU BÜLENT YETİŞ ‘’SÜPERSTAR AJDA PEKKAN HEP UĞURUM OLDU’’…

Ünlü söz yazarı, bestekar ve yorumcu olan sanatçı Bülent Yetiş, ilk olarak Gülben Ergen'e verdiği Şehrazat ile ortak şarkısı olan ''Teşekkür Ederim'' şarkısıyla adını duyurdu. Ardından SüperStar Ajda Pekkan ''Yan'' ve ''Strech'' ile başarısını perçimledi. ''Yan'' şarkısı ClaudeChalle’in BUDDHA SELECT albümünde yer aldı ve 58 Ülkede dinlendi. Böylece ülkemizi Türk Besteci olarak yurtdışındada başarıyla temsil etti.





Ünlü türkücü Bülent Serttaş, Sanica Kombi’nin reklam yüzü oldu

Reklam filminin yönetmenliğini ünlü yönetmen Levent Özdemir yaptı. Sanica Kombi için özel bir şarkı yazan Bülent Serttaş, pandemi döneminde evde oturduğunu ve eşine daha çok aşık olduğunu söyledi. Serttaş, “ Ülkece zor günler geçirdik. Ben de orkestrama elimden geldiği kadar maddi yardımda bulundum ve yanlarında olmaya çalıştım” dedi.

“YENİKAPI’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI ESECEK”

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

Kutsal Pandemi dönemini boş geçirmedi...

Kutsal, 8 Mart 2020 ’de çıkardığı “BIRAK KIRILSINLAR” isimli yeni teklisinde, aile içi şiddete dikkat çekmektedir. Kutsal’in ilk albümünde rock versiyonunun yer aldigi bu bestesinin, bugünlerde akustik versiyonunu yayımlama sebebi, son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe daha da artmasına dikkat çekmektir. Söz ve bestesi Kutsal’a ait olan Bırak Kırılsınlar’ın, aranjesi ise Türkiye ‘nin en iyi Rock aranjörü ve gitaristlerinden Serdar Öztop imzası taşıyor…Single’ın masteringi ise, Grammy Ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından gerçekleştirildi.

Mua Galetieri

Muà, kendini muhteşem artisan tatlar yaratmaya adadı ve biz, eşsiz lezzetlerimizin tazelikten geldiğini biliyoruz. Bu yüzden gelatolarımızı yaparken taze meyvelerimizi yerel çiftçilerden “Adil Ticaret” çerçevesinde alıyor, kullandığımız günlük çiğ sütleri kendileri astörize ediyor.

Sürekli olarak yeni hasat dönemlerini takip ediyor, bu sayede Muà’nın lezzetlerini sizlere daima taptaze sunabiliyor.

Yenilenebilir tarımdan kopmadan gelato zanaatini doğal malzemelerle birleştiriyor ve buna Muà sanatı diyor.

"Kadınlarımız Çiçektir Lütfen Çiçekleri Soldurmayalım"

’’Kadına Şiddete Hayır’’ demek için yazdığı ’Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur’ isimli şiirine klip klip çeken ünlü şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen'in şiiri ve klibi dijital mecralarda, sosyal medyada ve radyolarda büyük ilgi gördü.

Bu ilgiden oldukça memnun olan Ünlü Şair Abdurrahman Delen "Kadına şiddete dur demek için elimden ne geliyorsa yapacağım, Kadınlarımız çiçektir lütfen çiçekleri soldurmayalım" dedi.