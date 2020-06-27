DİNÇER KARACALAR VİTRİN NOTLARI

Mekanlarını açmaya hazırlanıyor



Zafer Köseoğlu ve Atabark Oral, Covid-19 nedeniyle bir süre ara verdikleri markaları Zilly Pera, Bidaha ve Hammam Alaçatı’yıaçmayı hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın tüm kurallarını mekanlarına uygulayan ve tedbirlere alan ikili, kış sezonu içinde İstanbul’da iddialı bir proje yapmayı planlıyor.

Şeffaf, süssüz, net bir manifesto… AY!

Nuri Harun Ateş’in sözünü ve bestesini kendi yaptığı, aranjesi Ogün Dalka’ya ait 'AY!' isimli yeni teklisi Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 26 Haziran Cuma tüm dijital platformlarda yayınlanıyor. Şarkıda dünyaca ünlü bağlama üstadı İsmail Tunçbilek'de solosuyla yer aldı.

ETİ SHOWLA SEVERİM

Sahnelerin ve podyumların ünlü ismi Nilay Dorsa, karantina sonrası evde kalmanın gerginliğini üzerinden atıyor. Doğa ile iç içe olmak için Sakarya’yı tercih eden güzel şarkıcı damak tadına verdiği önemle de tanınıyor. Nerede ne yediğine dikkat ettiğini ifade eden Nilay Dorsa, yemek yemeyi sevse de belli yerleri olduğunu ve bu alışkanlığından vazgeçmediğini vurguladı

HAFTANIN MEKANLARI

THE RİTZ-CARLTON, KAPILARINI TEKRAR AÇTI



Muhteşem boğaz manzaralı açık alanları, kusursuz servis kalitesi ile hanımefendi ve beyefendilere giriş yaptıkları andan itibaren ayrıcalıklı bir hizmet sunan The Ritz-Carlton, İstanbul, uyguladığı yüksek hijyen standartları ile de misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Otel, girişten itibaren standart olarak sağladığı hijyen ürünlerinin yanı sıra, UVC Ultraviyole ampulleri ile yenilenen Xray cihazı, vücut ısısını ölçen gelişmiş termal kameralar, klima santrallerinden kapalı ortamlara %100 taze havanın sağlandığı UVLight sistemi sunmaktadır.

Huzurlu, Konforlu Konaklama

İstanbul'un iş, sanat ve kültür merkezindeki Uranus İstanbul Topkapı'da; ister iş, isterseniz tatil amaçlı konaklamalarınız unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Şehir manzaralı superior, deluxe, junior suite, executive suit ve family connection olmak üzere toplam 217 oda ve suiti ile 5 yıldızlı otel konforunu size sunuyor.





DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

SELVİ HANIM YÖRESEL LEZZETLER / HATAY

Kültürel çeşitliliğin çok olduğu medeniyetler şehri Hatay ilimiz yemek kültürü açısından da oldukça zengindir. Tabi ki bu zenginliğe en büyük katkı da hiç kuşkusuz Türkiye'nin en bereketli Amik ovasından, havasından, suyundan kaynaklı doğal olan ürünler sayesindedir. Geleneksel yemeklere lezzet katan domates-acı ve tatlı biber salçası, özellikle de sebze yemeklerinin olmazsa olmazı zeytinyağı, faydası saymakla bitmeyecek zahter,pekmez,zeytin,gemlik yeşil zeytin,topak aşı yeşil zeytin,tuzlu yoğurt,sürk,peynir çeşitleri,kuru çeşitleri,nar ekşisi,sumak,pul biber,salamura yaprak,tereyağı,ceviz,arap sabunu,bıttım sabunu,biberli ekmek,ıspanaklı böğrek,humus,kömbe ürünlerini en taze hali ile müşterilerine ulaştırdıklarını belirten Selvi Hanım ürünlerlerin hepsinin arkasında olduğunu söyleyerek müşterilerine yüzde yüz garanti verİyor.

İnstagram / hatayyoresilezzetler

Aslı Hünel "Farkındalık için Bedava Sahne Alırım"

Şarkıcı Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinde yakın dostları Azka Otel’in patronu Bülent Kaya’yı ziyaret ettiler. Uzun zamandır görüşemeyen yakın dostlar bol bol sohbet ederek hasret giderdiler

vans Yaratıcı İfadeyi National Geographic İle Kutluyor

National Geographic, çığır açan hikâye anlatıcılığı ve bilimsel keşifler yoluyla 132 yıldır dünyanın dört bir yanındaki kaşiflere ilham veriyor. Vans ise buradan yola çıkarak, yaratıcı ifadelere ilham vermek ve içinizdeki kaşifi canlandırmak için ayakkabı ve kıyafetlerden oluşan Vans x National Geographic koleksiyonunu sunuyor.

LEVI’S® PRIDE 2020

Use Your Voice (Sesini Duyur)

Levi Strauss & Co., 1853’teki kuruluşundan itibaren hep eşitliğin, beraberliğin ve gelişimin savunuculuğunu üstlendi. 1950’lerde federal yönetimin ırk ayrımının kaldırılması kanununu çıkarmasından önce fabrikalarında tüm işçileri bir arada çalıştırmasından Kaliforniya’da eş cinsel evliliği yasaklayan yasa teklifini geçersiz kılma uğraşlarına kadar, daima insanları kazançtan önde tutan eylemlere imza attı.

Avşar Maden Suyu’na dünyanın en prestijli lezzet ödülü

Avşar, Uluslararası Tat Enstitüsü eski adıyla ITQi tarafından iki dalda Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü

Avşar Maden Suyu, Belçika-Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından düzenlenen organizasyon sonucu iki ürünüyle Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award) almaya hak kazandı. Avşar Doğal Maden Suyu ‘dikkat çeken tat’, Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu ise ‘’çok iyi tat’ kategorilerinde ödül alarak dünya çapında prestije sahip sertifikalarla onurlandırıldı.

Bir tık’la Antalya’dan mutfağa gelen lezzet

Erüst Tarım haftanın 6 günü İstanbul teslimatlarına başladı. İstanbul için 14:00’e kadar gelen tüm siparişler ertesi günü taptaze dalından koparılmış bir şekilde kapınızda.

Erüst Tarım, 1939 yılında ilk tohumunu atması ile birlikte üretime başladı ve 81 yıldır Tüm Türkiye’de hizmet vermeyi sürdürmektedir. Dördüncü kuşak olan Mustafa Erüst başkanlığında, teknolojiyi daha iyi kullanılarak yeni ürünlerle sektördeki yerini almış bulunmaktadır.

Mustafa Erüst’ün önderliğinde Erüst Tarım ülke sınırları içerisinde daha önce üretilmemiş ürünleri ülkemize getirerek, sektördeki liderliğini koruyor.

BİODERMA’DAN BİR YENİLİK DAHA!

Yepyeni Photoderm Spot-Age SPF 50+, geniş spektrumlu güneş koruması sayesinde UV ışınlarına, görünür ışınlara ve kızılötesi ışınlarına karşı hücreden başlayan koruma sağlıyor. Formülündeki Hücresel BioprotectionTM* patenti, zararlı UV ışınlarına karşı hücrelerin korunmasına ve cildin erken yaşlanmasını önlemeye destek oluyor. Evde geçirdiğimiz bu dönemde her ne kadar güneşe maruz kalmasak da bilgisayar, telefon ve televizyon ekranlarından gelen kızılötesi ışınlarına karşı cildimizi koruyarak lekelenme ve yaşlanma belirtilerinin önüne geçebiliriz.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARLA ÇALIŞACAK



Ofisinde yaptığı tasarımlarla lüks tutkunu isimlerin radarına giren Canser Erdal, dünyaya açılmayı hedefliyor. Tasarımlarını müşterilerin isteğine göre şekillendiren ve 6 haftada anahtar teslim eden Erdal, yurtdışına da hizmet vermeye başladı. Arabalara duyduğu büyük tutkuya rağmen henüz ehliyeti olmayan Canser Erdal, dünyaca ünlü yıldızlar için de VIP araç tasarımları yaparak yakında adından sıkça söz ettirecek.