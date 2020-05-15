DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANLARI:

RIO 3 TULUMBA

Meşhur Rıo 3 Tulumba, 1984 senesinden günümüze kadar gelen bir hikayenin merkezi. Rumeli tulumbasının ülkemizde yayılmasını sağlayan bu mekanda tulumba tatlısını en güzel haliyle tadabiliyorsunuz. Üstelik makul rakamlarla satılan bu sevilen tatlıyı, anında sıcak sıcak da alma şansınız var. Yedikçe yediren tulumba tatlısı için mutlaka uğramalısınız!

ŞEREF BÜRYAN

1892 yılında rahmetli Hasan Ergüzel tarafından kurulan Şeref Büryan Kebap Salonu sevenlerinin damak zevkine hitap ediyor.

Gelenek haline gelen Büryan Kebabı’nın şu anda Siirt’te farklı isim ile 2 şubesi var. İstanbul Fatih’te bulunan merkez şubenin başında 3. kuşak olarak Hacı Şeref Avcı ve 4. kuşak olarak Levent Avcı, Beşir Avcı ile Bülent Avcı bulunuyor. İstanbul Fatih bölgesinin en büyük büryancısı olan Şeref Büryan , korona virüs nedeniyle hijyen kuralları en üst seviyede uyguluyor .

RAP DÜNYASI‘NIN YETENEKLİ İSMİ ZEZE

Bataklık, senin de benim de saplandığım, alışmaya ya da kurtulmaya çalıştığım, aklımdan ve başımdan geçen sıralı gerçeğin ta kendisi. Bu gerçekle yaşamaya çalışırken etrafımda ansızın yeşerenler, bir dala tutunmak çabasında, en dipten gördüğüm mükemmel uzay boşluğuna kendimi ittiğim bitmek bilmez çukurum. Bu bataklık benim paradoksum ve paradoks sonsuz bir şarkı olmayı çoktan başardı…

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI:





BERGAMA PEYNİRCİLİK

Peynire olan aşkımızla başladık bu yola ,herkesin en iyisini en uygun fiyatla yemeye hakkı var diye düşünüyoruz.Öyle bir yer yaratmalıydık ki çevremizde onca peynirciyi silkeleyip kendine getirecek,insanları sadece maddi kaynak olarak görmemeyi öğretecek bir nevi öğretim kurumu olmayı hedefledik.Evet 10 senelik şirket geçmişi ve 4 aylık tazecik bir şarküterimiz var ama bir o kadar müşteriden öte; bahçemizde soluk alan çayımızı,bir bardak suyumuzu içen arkadaşlarımız oldu.

Misyonumuz;Bergama peynircilik adı altında her ürünü yöresinden getirip insanlarla buluşturmak.Yöresine özlem çekenlerin “İşte aradığım bu” dediğinde gözlerindeki mutluluğu görmek,tamamen 1. Sınıf ve gurme ürünler sunmak.

İnstagram / bergama_peynircilik

ERÜST TARIM İLE EVDE KAL

Erüst Tarım, 1939 yılında ilk tohumunu atması ile birlikte üretime başladı ve 81 yıldır hizmet vermektedir. Dördüncü kuşak olan Mustafa Erüst başkanlığında, teknoloji daha iyi kullanılarak yeni ürünlerle sektördeki yerini almış bulunmaktadır. Mustafa Erüst ’ün önderliğinde Erüst Tarım ülke sınırları içerisinde daha önce üretilmemiş ürünleri ülkemize getirerek, sektörde liderliğini korumaktadır. Tüm ürünler, insan sağlığına en elverişli şekilde tohumdan mutfağa kadar uzanan yolda yetiştirilmektedir ve müşterilerimize ulaşmaktadır. Dünyanın bir çok bölgesine yaptığı ziyaretlerde edindiği bilgi ve teknolojiyi Erüst Tarım ülkemize getirmektedir. Yenilebilir Çiçek ve mikro filizler, Mini Salatalık, Şeker Domates, Saksı baharatlar, Mini Kabak & Patlıcan, ve şu an herkesin şifa olarak nitelendirdiği sap kereviz gibi yüzlerce ürünü 12 ay bulunabilirlik felsefesi ve iyi tarım uygulamaları ile ürünler tüm hassasiyet ile üretilmektedir.

İnstagram /erusttarim

ÜNLÜ DJ’DEN YENİ SİNGLE “BASE ROCK” YAYIMLANDI!

Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , youtube da 9 milyona ulaşan Umut Timur ile yaptığı single çalışması ile beğenilen, Ömer Topçu ile İzel ‘in ‘’Dayanamam ‘’ adlı şarkısını tekrar coverlayan genç ve başarılı Dj Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi.’’ Base Rock ‘’ adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

SANSEBASTİAN MUTFAĞI

Son dönemlerin popüler lezzeti olan İspanyol Cheesecake, Sansebastian Mutfağının eşsiz sunumu ve özel reçetesi ile “Starks Coffee” mağazalarında satışa sunulmaktadır. Türkiye’de bu lezzetin yenilebileceği en iyi yerlerden biri olan Starks Coffee’ nin Bahçeşehir, Ispartakule, Halkalı, Ataşehir ve Çerkezköy’de 5 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca tüm İstanbul içerisine eve teslimat yapmaktadırlar. Starks Coffee farklı ve unutulmaz deneyimler yaşatan kahveleri, sıcak ve samimi ortamıyla her yaştan kahve severlere hitap ediyor. İçeriği tamamen doğal, katkısız hazırlanan İspanyol Cheesecake ve özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden hazırlanan nitelikli kahvelerini deneyimleyip, bu keyfi yaşamanızı öneriyoruz.

Avrupa’nın gelinlik modasını Sima Couture belirliyor

Silva Erkoç’un 2011 yılında Almanya’da küçük bir butik olarak kurduğu Sima Couture, şimdi tüm dünyaya gelinlik ve abiye satan büyük bir modaevi. Avrupa’nın moda başkentlerinde mağazaları bulunan Sima Couture, her zevke hitap eden özgün tasarımlarıyla evlilik heyecanı yaşayan birçok çiftin ilk tercihi.

ÇOCUKLARINI ÖZLEDİ KARANTİNAYI GÖZE ALDI

Sanatçı Doğuş, tüm dünyayı esir alan korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından yurt dışına çıkamadı.Eşini ve çocuklarını üç aydır göremeyen Doğuş, ilk fırsat'ta soluğu Bakü de aldı.Büyük uğraşların ardından çocuklarının yanına Bakü'ye giden Doğuş,hemen karantinaya alındı.Yaklaşık 15 gün karantina da kalacak olan Doğuş; buraya gelirken yaşayacaklarımı biliyordum.Ama çocuklarımın özlemi her şeyin üstünde.

TATİL ANLAYIŞINDA YENİ TREND

Eğlence hayatının vazgeçilmezi BVS Grup, Bodrum Gündoğan’da özellikle çocuklu aileler için eğlence ve otelcilik hizmetini bir arada sunan BVS Bosphorus Resort Hotel & Spa’yı hayata geçiriyor.

Tarihi dokusu, göz alıcı denizi ile son zamanların en gözde yerlerinden biri olan Gündoğan koyunda, iskelesi, kumu ve locaları ile birlikte denize sıfır olan BVS Bosphorus Resort Hotel & Spa, toplam 200 oda içerisinde 600 yatak kapasiteli suit, loft, family suit, jakuzili family suit, carian residence, artemis villa, royal villa, deluxe ve standart odaları ile misafirlerine masalsı bir tatil sunacak.

ESTETİKSİZ OLMAM GURURUM

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Derya Şen, açtığı oyunculuk atölyesi ve rol aldığı yapımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Oyunculuk atölyesinde yetiştirdiği adayları özenle seçtiğini ifade eden Derya Şen, estetiği olanı okuluna kabul etmediğini vurguladı. Ekranlarda anlamsız ve hep aynı tarz yüzleri görmek istemediğini belirtirken “Sanat duygu işidir, bir çok dizi ve sinema filminde estetikli güzeller aşırıya kaçınca o duyguyu veremiyor, beton gibi yüzleri görmek beni rahatsız ediyor.

Korona günlerinde klip sürprizi

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ali Irmak, ilk albümüne iki klip birden çekti. “Dönmem” ve “Bırak” şarkıları için dijital ortamda hazırlanan klipler, yakında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

“Senin Umrunda mı?”, “Dur”, “Keçileri”, “Pesss!”, “Kim Kime Dum Duma” single’larıyla listelerde üst sıralara tırmanan Ali Irmak, karantina günlerinde sevenlerine sürpriz yaptı ve bir albüm hazırladı. “Koptu Kıyamet” adlı çalışma, 6 Nisan’da Irmak Yapım etiketiyle yayınlandı.

Fairy’den Türkiye’deki 10. Yılında Anlamlı Bir Adım ‘BOŞA HARCAMA’

Fairy, Türkiye’deki 10. yılında anlamlı bir projeye imza atıyor, “Boşa Harcama”… Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine güçlü bir destek verecek olan Fairy’nin “Boşa Harcama” projesi iki aşamalı gerçekleşecek. Projenin ilk aşamasında Gıda Kurtarma Derneği’nin aylık düzenli gıda yardımı sağladığı kişi sayısı ikiye katlanacak. Projenin ikinci aşamasında ise gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Yavru Aslanı Elleriyle Beslemiş

İranlı güzel manken Qazal Yadegari İstanbul’da yaşadığı rezidansında yavru aslan ve piton besliyordu. Sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen polis, İranlı mankenin yavru aslanına ve pitonuna el koymuştu. Yaklaşık 1 aydır yavru aslanını göremeyen güzel manken aslanını çok özlediğini söyledi.

KAYNAK: YENİ ÇAĞRI GAZETESİ