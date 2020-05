DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

YAŞAMA DAİR HER ŞEY: Magazinden alışverişe, müzikten sinemaya, spordan her türlü etkinliğe ilginizi çekecek alternatifler Dinçer Karacalar ile A’dan Z’ye bu sayfada... Alışverişte her bütçeye uygun fırsatları, indirimleri, sevdiğiniz sanatçıların konser programlarını, sinema etkinliklerini, galaları, sergileri, en yeni magazin dedikodularını sizin için araştırdık.