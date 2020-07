DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Vücudunuza ve ruhunuza “iyi gelecek”sağlıklı ve gerçek gıdalar bu adreste!

Geleneksel Pazar sağlıklı beslenmek isteyenler için bir cennet, Anadolu’da yapılan ne kadar güzel şey varsa burada!

Emirgan Reşitpaşa’daki Geleneksel Pazar, yediğine içtiğine özen gösterenlerin yeni adresi. Anadolu’nun en güzel gıdalarını satan bir dükkân burası. Benekli mercimekten tutun, bamya turşusuna kadar nadide lezzetler, organik meyve sebze, özenle seçilmiş doğal bal, sirke, İzmir’in en güzel bardacık inciri var raflarında. GDO, hibrit tohum, kimyasallarla kirletilmiş gıda giremiyor kapılarından içeri. Bütün ürünleri analizli ve isteyen herkesle analiz sonuçlarını paylaşıyorlar.

web/ gelenekselpazar.com

HAFTANIN MEKANLARI





ÇEŞME’NİN YILDIZI “THE BEACH OF MOMO” YENİ DÖNEME HAZIR

Geçen yaza damgasını vuran ve “Türkiye’nin en iyi plajı” seçilen The Beach of MOMO, yeni döneme uygun tüm hazırlıklarını tamamlayarak, 19 Haziran Cuma günü yeniden kapılarını açtı. Lüks bohem konseptiyle Çeşme Dalyan’da kendine ait yemyeşil, bakir bir koyda yer alan MOMO, eskiden üzüm bağı olan eski bir villanın bahçesinde yer aldığı için, alınan önlemlerle izolasyon için oldukça ideal.

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN SEÇKİN LEZZETLER

Bodrum’da bu sezonun yeni mekanlarından olacak Pandemi Restaurant, 4 Temmuz’da kapılarını açacak. Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yapacağı mekan, Yalıkavak’ta misafirlerini ağırlayacak. Pandemi Restaurant’ta sezon boyu ünlü isimlerin sahne alacağı canlı müzik akşamları ve hem Türk hem de dünya mutfağından özgün lezzetler olacak.

LÜKS GİYİM VE ÜSTÜN MÜŞTERİ HİZMETİNİN ÖNCÜSÜ VAKKO’NUN EN YENİLİKÇİ MARKALARI CARESSE BODRUM’UN MASALSI GÜZELLİĞİYLE BULUŞUYOR

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu yaz da misafirlerini Vakko’nun en seçkin mağazaları ile buluşturarak, eşsiz bir deneyim ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, sunduğu birçok lüks ve premium hizmetlerin yanı sıra konuklarını alışverişin en keyifli hali ve en kaliteli markaları ile buluşturmaya devam ediyor.

Nine West’ten Yaz’a özel indirim kampanyası!

Hayatın her alanında kullanabilecek tasarımlara imza atan Nine West, Yaz’a özel ‘%50’ye Varan İndirim Kampanyası’nı başlattı. Birbirinden göz alıcı modeller, en cazip fiyatlarla ninewest.com.tr’de ve tüm Nine West mağazalarından satışa sunuluyor.

Ağızlarda tat bırakan lezzet!

Cim’s Cream & Puff 2015 yılında ilk şubesini Kavacık da açtı. Fransız mutfağının efsane lezzeti olan ekler lezzetini özel reçetesiyle Türk halkının beğenisine sundu. Butik pastane modeli ile müşterilerinden tam not alan marka ikinci şubesini Fenerbahçe Kalamış da açtı.

Ürünlerinin yapımında %100’ü doğal tereyağı, %60 Belçika çikolatası ve %40 oranında düşük şeker kullanmakta. En popüler ürünleri arasında ekler, magnolia, macaron, profiterol ve kesme dondurma yer alıyor.

EN İYİ ENSTRÜMANIM SESİM

Son günlerde çıkarmış olduğu yeni teklisi “O Hain” ile dikkatleri çeken akademisyen Gülşah Tanrıöver’in on parmağında on marifet var.

Konservatuarda ses eğitimi dersleri vermeyen devam eden Tanrıöver, karantina döneminde de 30’a yakın yeni şarkı yaptı. Yakında başka sanatçılar tarafından da şarkıları yorumlanacak olan Gülşah Tanrıöver söz ve beste yapmasının yanı sıra Türk Halk Müziği’nden Tango’ya, Arabesk Müzik’ten Caz’a kadar tüm müzik türlerini yorumlayabilen ender sanatçılardan.

“TENKİT”





Günsu İnce, 2014’te çıkardığı “Acıtır Mesafeler” albümünden tam 6 yıl sonra yepyeni bir single’la dönüyor. “Tenkit” adlı şarkı, 1 Temmuz’da Azka Müzik tarafından müzikseverlere sunuldu.





Günsu İnce, müzik dünyasına ilk adımı 2014 yılında çıkardığı “Acıtır Mesafeler” albümüyle attı. Adını Serdar Ortaç imzalı şarkıdan alan albümde Tarkan’ın “Çok Ararsın Beni” parçasına da yer veren İnce, tam 6 yıl sonra iddialı bir single hazırladı.

Yeşil Kasaba O Ses Türkiye yarışmasına tekrar katılıyor

Yeşil Kasaba Tv8 Kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına Usta Sanatçı Sezen Aksu'nun "Vazgeçtim" adlı şarkısı ile katıldı.Şarkıyı söylerken şarkının tek piyano ile çalındığını ve sahneye çıkış sırasının sonlara doğru olması sebebiyle Yeşil Kasaba'nın solisti Mornarpın'ı etkiledi.Şarkı sonunda Beyazıt Öztürk,Murat Boz,Hadise,Seda Sayan gibi usta sanatçılar ortak bir cevap ile sesinin çok güzel olduğunu sahnede tek şanslarının olduğunu galiba onun sonucu dönmeme olayının olduğunu tekrar aralarında görmek istediklerini söylediler.

ÜNLÜLERİN TARZI ONA EMANET

Türkiye'de mikrokaynak saç uzatma tekniği denince akla gelen ilk isim ünlü kuaför Mete Şimşek starlarında tercihi.

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü kuaförü olarak bilinen Mete Şimşek mikrokaynak saç uzatma tekniğinde de tek isim haline geldi.

Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal, Seren Serengil gibi isimlerin saç ve imajını güvenerek teslim ettiği ünlü kuaför Mete Şimşek 2020 yazının en rağbet gören renklerinin bebek sarısı, buz sarısı ve bronz kahve olduğunu belirtti.

Bir çok ünlünün mikrokaynak tekniğiyle saçını uzatan Şimşek, kaynak saçın en çok Ajda Pekkan'a yakıştığını , bu yılın trend renklerinden bronz kahve saç rengin’de Ayşe Hatun Onal'dan daha fazla kimseye yakışmadığını söyledi.

FLO’nun geleneksel “Büyük Yaz İndirimi” başladı!



Her yaşa ve her tarza hitap eden binlerce ayakkabı çeşidini bir arada sunan FLO’da “Büyük Yaz İndirimi” başladı. FLO, kadın, erkek ve çocuk ürünlerinde sunduğu birbirinden avantajlı fiyatlarla yaz günlerine ferah bir hava katıyor.

TAY REKORA KOŞACAK

Başarılı oyuncu Selçuk Yıldız’ın başrollerini paylaştığı ‘Tay’isimli sinema filminin çekimleri sona erdi.Murat Özen’in yönetmenliğini yapmış olduğu filmde daha iyi bir yaşam kurmak için taşradan İstanbul’a gelen iki kardeşin yaşam savaşı ele alınıyor. Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan filmin Cennes Film Festivali’nde yarışmaya sokulacağı bildirildi.Sinema aşkının şarkıcılığı bırakmasına neden olduğunu belirten yakışıklı oyuncu Yıldız,’Çocukluğumdan beri oyunculuğa karşı inanılmaz bir tutkum vardı. Sahnelerde şarkı söylediğimde bile kendimi film setlerinde sanıyordum.Sonunda oyunculuk eğitimi aldım ve pek çok dizide rol aldım. İlk kez bir sinema filminde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçtim çok heyecanlıyım’dedi.

Yedigün’den yepyeni lezzet!

Yedigün Blue

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Yedigün, 2020’ye damga vuracak bir yenilik ile geliyor! Yedigün Blue…

Yaban mersini ve portakal aromalı Yedigün Blue hem tadı hem de rengi ile meyveli gazlı içecekler kategorisine yenilik katacak.

Türkiye’nin yenilikçi markası Yedigün’ün enerjisini yansıtan Yedigün Blue, yepyeni lezzetler denemek isteyenleri bekliyor.