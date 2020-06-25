DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANLARI

Meşhur Dondurmacı Erhan

Dondurma mesleğini zanaat olarak benimseyip 4.kuşak temsilcisi olarak kendini geliştirerek devam ettiren Erhan Osmanoğlu .100 çeşit Dondurma üretimi yapabiliyor felsefesini en iyi malzeme ile en kaliteli hizmeti müşterilerine sunuyor . Türkiye,de 1.Dünya Genelinde ilk 5 te yer almakta, içeriği iran safranı,çok özel bir bal(şeker yerine)koyun sütü ve altın tozu ile sunulan bu özel çeşit porsiyonu ise 500. Tl.

Pidecin / Bakırköy

Bakırköy’deki ilk şubesi ile hizmet vermeye başlayan Pidecin, günümüz koşullarına uygun olarak birçok leziz pideyi damaklara sunuyor. Serhat Karatepe’nin şefliğinde, onlarca çeşit pideyi ustalıkla ve tazelikle hazırlayan işletmede hijyen kuralları en üst seviyede uygulanıyor. 90 kişilik bir alanda konumlanan Pidecin, ferah ve işlevsel dekorasyonuyla da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’nin ŞERBETÇİSİ “ ŞERBETÇİ ALİ BABA “

Güler Osmanlı Mutfağı ve Şerbetçi Ali Baba 1965’ den bugüne İstanbul Kadıköy Hasanpaşa’da hizmet veriyor. 720 nin üzerinde Osmanlı ve Türk Mutfağı’ndan Lezzet Şöleni ve Osmanlı Mutfağı’nın kaybolmaya yüz tutan 600 yıllık şerbet kültürünü yaşatıyor. Ayrıca Demirhindi ve Osmanlı Şerbetlerini Türkiye’de gerçek tarifiyle 365 gün sunan nadir mekanlardan biri.

Doğanın Modası artık online

Her zaman doğayı korumak amacıyla geri dönüşüme önem veren Hayal Dikiş Evi ‘nin Kurucusu Hülya Demirci Bunu yaşamıma yansıtarak uygulamaya çalıştı ve bu amaç ile kendi tasarımlarımdan oluşan kumaş bez çantaları dikmeye başladı . Çevresinde hediye ettiği ürünleri dostlarından gelen geri dönüşlerin güzel olması sebebiyle diktiği doğa dostu ürünleri bir yıldır instagram üzerinden kişiye özel tasarlayarak satıyor . İsim baskılı kalemlik, clutch çanta, sırt ve el çantası gibi ürünleri kargo imkanıyla her ile gönderim yapıyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker'den Vatandaşlara Lokma İkramı

KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, pazarda vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kaynarca pazarında kurulan stantta, hanımlar tarafından lokmalar pişirilerek Belediye Başkanı Serdar Türker’in öncülüğünde pazara gelenlere ve pazarcı esnafına lokma ikramı yapıldı.Pazarda vatandaşlara ve pazarcı esnafına lokma dağıtımı büyük takdir topladı.

Lastik.com dan 4 lastik alana 400 TL’ye varan yol yardım Hediyesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte gerek yetkili satıcılarında gerekse de yerleşkelerinde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını önceliğine alarak tüm tedbirleri en üst düzeyde almaya devam eden lastik.com son tüketiciye yönelik farklı fırsatlar ve kolaylıklar sağlamaya da devam ediyor.

Yeşil Kasaba'dan yeni şarkı geliyor

Yeşil Kasaba'nın kendine has yorumları ile çıkardığı "Eğreti" adlı şarkısı sevenleri ve radyocular tarafından çok beğenilince çok yakında yeni bir şarkı daha çıkarmaya karar verdiler.

Yeşil Kasaba'yı aslında istikrarları ve müzik aşklarından dolayı tebrik etmek lazım. Bozulmadan,tarzlarını eğip bükmeden bu müzik dünyasında var olmak o kadar kolay değildir.Yeşil Kasaba bunu başaran ender insanlardan birileri olmayı başardı.

Altınyıldız Classics ile erkekler bu yaz “capcanlı”

Yaz geldi kıyafetler renklendi! Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in farklı tarzların ve renklerin birleşimiyle zenginleşen 2020 Yaz Koleksiyonu, erkekleri şıklık ve rahatlıkta buluşturan başarılı stillere imza atıyor. Altınyıldız Classics 2020 Yaz koleksiyonundaki kuralları yıkan capcanlı renkler ve tropical desenler, adeta enerjik bir ruh haline davetiye çıkarıyor.

TOMMY HILFIGER TAILORED KOLEKSİYONU İÇİN

YENİ LİSANSÖR

Ünlü İtalyan özel dikim modaevi Lardini, 2021 İlkbahar sezonundan itibaren TOMMY HILFIGER TAILORED markasının yeni lisansörü olacak ve bu iş segmentinde büyümeye katkı sağlayacak.

Tommy Hilfiger, ünlü İtalyan özel dikim modaevi Lardini’nin TOMMY HILFIGER TAILORED markasının lisansörü olacağını duyurdu.

YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ

Korona salgını sebebiyle evde geçirilen zamanların artması, bir yandan iş yaşamını eve taşırken diğer yandan stres azaltıcı yeni hobilerin artmasına sebep oldu. Meditatif özelliği ile öne çıkan çini boyama bu hobiler arasında öne çıkanlar arasında yer aldı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte atölye çalışmalarına hız veren Masa Başı Atölye kurucu ortağı ve Çini sanatçısı Özlem Varol’dan süreç ve süreçte yaşanan el sanatlarına olan ilgiyle ilgili bilgi aldık. "Daha çok büyük şehirlerde trend olan atölyelerde meraklılarıyla buluşan çini sanatı, pandemi sırasında Mardin’den Trabzon’a, İzmir’den Adana’ya kadar birçok insanın hayatına ilk kez girdi.” diyor ve ekliyor " Pandemi sürecinde herkes çok sıkıldı ve yapacak bir şeyler aradı ekmek ve yemek yapmak bir yere kadar ilgimizi çekse de diğer taraftan hepimiz kalıcı, farklı ve yararlı özellikle kendimizi geliştirici keşifler peşinden koştuk”

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Kastamonu Lezzetleri

Kültürel çeşitliliğin mutfağına yansıdığı Kastamonu yöresinin oldukça fazla lezzet çeşidi bulunuyor . zenginliğinin yanı sıra yemekleriyle de ön plana çıkıyor . Bunların en başında bölgeye özel damak çatlatan Kuyu kebabı ve Pastırması şu dönemde çok revaçta .

Kastamonu Dükkanı damağınızda tat bırakacak lezzetleri kapınıza kadar ulaştırıyor . Özellikle Pastırma , sucuk ,kavurma , reçel çeşitleri , Doğal tereyağı , bal ürünlerini , en taze haliyle müşterilerine sunuyor.

İnstagram / kastamonudukkani

Kale Kayısı / MALATYA

Kayısının en iyi kalitesi Malatya yöresinden geliyor bunun sebebi eşsiz bir

ekolojiye ve bol mineral toprağa sahip olmasıdır. Darende, Hekimhan, Akçadağ, ve

Merkez ilçe kayısı üreten başlıca şehirlerdir. Malatya kayısısı eşsiz tadı ve lezzeti

ile bütün Dünyada ispatlanmıştır. Malatya yöresindeki kayısıların çoğunluğu

kurutulmakta ve bu bölge dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık %65-80′ını

karşılıyor.

Malatya'da faaliyet gösteren Kale Kayısı Malatya yöresel ürünlerini

Kale_44444 instagram adresinden Türkiye ve Dünya ile buluşturuyor .

Deneme Çekimlerine Özel Mobil Uygulama

Oyunculara dijital menajerlik hizmeti sunan ve deneme çekimlerini evden yapabilmelerini sağlayan Odi mobil uygulaması bu süreçte hayli revaçta. Uygulama yöneticileri, cast sürecinin evden yürütülmeye başlamasıyla günlük yüzlerce oyuncunun Odi’ye kaydolduğunu ve ihtiyacı karşılayabilmek için ekiplerini büyütme kararı aldıklarını belirtiyor.

Bir yıldır faaliyet gösteren mobil uygulama, sektöre Türkiye’nin her noktasından yeni oyuncular kazandırıyor. Odi ile oyuncular kendi profillerini yönetebiliyor, proje teklifleri için deneme çekimi yaparak oyuncu seçmelerine katılabiliyor ve projelerde yer alabiliyor.

Randıman Sinema Filmi Seyircisiyle Buluşmaya Hazırlanıyor.

20 Mart’ ta vizyona girmesi beklenen fakat dünyayı etkisi altına alan Covid 19 hastalığı nedeni ile sinema salonlarının kapanması sonucu vizyona giremeyen Randıman Sinema filmi vizyon için gün saymaya şimdiden başladı.

Ordu Ünye’de çekimleri tamamlanan Kültür Bakanlığı destekli Randıman adlı sinema filmi Eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Basrol oyunculuğunu Gökhan Çelik Yağmur Ün ve Kerim Aydemir’in paylaştığı komedi aşk tadındaki film seyircisi ile buluşmayı bekliyor.