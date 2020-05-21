DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANI

TUNÇ BALIK BEYOĞLU

1959 yılından beri Beyoğlu Balık Pazarı'nda hizmet veren Tunç Balık, balığa özel ilgi duyanların mekanı. Taze balık satmadıklarının altını çizmekte fayda var. Burada Somon füme, somon pastırma, uskumru füme, lakerda, palamut füme, mumlu balık yumurtası, kırmızı havyar ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Kuruluş tarihinden bu yana işin başında duran Tuncer Ergunsu, tezgahı Yeditepe sanat yönetimi mezunu torunu Murat beye bıraktı . Corona dönemi müşterilerini mükemmel lezzetlerinden mahrum bırakmayan tunç balık hafta içi motor servisi ile hijyen şartlarında kapınıza kadar ulaştırıyor .

PALET KİTCHEN & COFFEE

Farklı lezzetleri bir arada sunan Palet Kitchen, şu sıra Çikolatalı SanSebastian ile fark yaratıyor. Harika lezzetinin yanında görselliğiyle de kalpleri ısıtıyor. Taze mutfak felsefesiyle hazırladıkları sağlıklı tarifleri, detox ürünleri ve taptaze kahve çeşitlerini Gayrettepe’de bulunan Palet Kitchen’da deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki iddiali ürünleri Çikolatalı SanSebastian ve Beyaz Çikolatalı Brownie’yi asla es geçmeyin. Sıradan Sebastianlar’dan farklı olarak sundukları Çikolatalı SanSebastian’ı pasta alternatifi olarak da düşünebilirsiniz. Üstelik dilerseniz talepleriniz doğrultuda size özel bir sunum da hazırlıyorlar, İstanbul içi eve teslimat imkanı da mevcut. Size de artık keyfini çıkarmak kalıyor. Sağlıkla ve lezzetli mutfak Palet Kitchen’da bu eşsiz deneyimleri yaşamanızı öneriyoruz.

İnstagram / paletkitchen

DIŞ MEKANLAR ONUNLA ŞIK VE GÜVENLİ;

VİKO’DAN VERA SERİSİ…

Güneşin sıcak yüzünü göstermesi ile birlikte, yaşam alanlarının bahçe ve havuz kenarlarında daha fazla zaman geçirilecek günler de geldi. Öte yandan bu alanların dekorasyonu ve şıklığı kadar güvenliği de önem kazandı. Dış mekanlarda kullandığınız elektrik anahtarları ve prizlerinizin tarzınızı yansıtmadığını düşünüyorsanız, Panasonic Life Solutions Türkiye tarafından geliştirilen VİKO marka sıva üstü Vera serisi tam size göre. Ahşap desenli şık ve dekoratif tasarımları ile dikkat çeken Vera serisi, dış mekanlarda tarzı ve kalitesiyle fark yaratıyor.

ERDEM BOŞNAK BÖREKCİSİ

Balkan lezzetlerinden en meşhuru Boşnak böreği hepimiz biliyoruz böreğin en büyük özelliği ince hamurlu bol malzemeli tereyağlı ve el yapımı olmasıdır.ravna pita(üçgen dilim)efsane bir lezzettir.elde açılan otuz iki kat hamur arasına zengin malzeme konularak yapılan çıtır çıtır bir borektir. vazgeçilmez en bilindik boşnak börekleri; kıymalı boşnak mantisi, ıspanaklı,patatesli,peynirli, pırasalı,bal kabakli,etli boşnak böreği cesitleri vardir.bu enfes ve gerçek Boşnak börekleri için İstanbul Bayrampaşa da bulunan Erdem Boşnak Börekçisi tamda bu lezzetleri siz değerli müşterilerine İstanbul'un heryerine paket servisi ile ulaştırtırıyor

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

ÜRETENELLER KASTAMONU

Kastamonu yöresel ürünlerimizi tüm türkiyeye tanıtmak amacıyla cıktık yola.Ailemiz uzun zamandir cifcilikle ugrasiyor.Biz 3. Kusagız diyebilriz.Bu tüketim toplumunda biraz olsun üretebilmenin tadına varmak kendi bahcemizden, kendi ciftliginden doğal olanı yemek ve bu ürunleri tüm türkiyeye tanıtmak, tattırmak gibi bir niyetimiz var.Kastamonumuza ait olan cografi isaret almıs siyez buğdayımızı ,taşköprü sarımsagımızı, bandumamızı, elma pekmezimi , eğşimizi, pestilimizi,tereyagımızı ,siyez unumuzu, siyez eristemizi, köy terayagimiz, peynirimiz , süt kesigimiz, köy tavugumuz, hindimiz ve daha bircok ürun yelpazemizle siz degerli müsterilerimizin hizmetinizde olacagiz.Hep bir ağizdan söyleyecegiz bu türküyü ; Üreten türkiye, üreten eller ...

İnstagram /ureteneller14

TİRE’ DEN BERNACA LEZZETLER

İzmir’in Tire ilçesinde hizmet veren Tireden Bernaca Lezzetler kadın girişimci olarak övgüyü hakediyor bölgenin vazgeçilmezleri arasında olan Tereyağ , Köy Peyniri , Karadut Reçeli, Zeytinyağı ,Çilek Reçeli , Vişne Reçeli , Zeytin Çeşitleri, Biber Salçası ve Kurutulmuş Sebze çeşitlerini , en organik hali ile doğrudan müşterilerine ulaştırıyor. Organik ve leziz ürünleriyle yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan firmanın kurucusu Berna hn il dışına gönderdikleri ürünleri taze bir şekilde müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti .

İnstagram/tiredenbernacalezzetler

Ünlüler “Pepsi ile Evlere Şenlik” konseriyle

bayramda evinize konuk oluyor

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi, bayram öncesi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek online konsere ev sahipliği yapacak.

Pepsi’nin reklam yüzü Beyazıt Öztürk (Beyaz), müzik ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Ceylan Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla’nın evlerinden katılarak performanslarını gerçekleşecekleri ‘’Pepsi ile Evlere Şenlik!’’ konseri, izleyenlere keyifli bir bayram gecesi yaşatacak.

GÜLŞAH TANRIÖVER’DEN YENİ ŞARKI:

"O HAİN"

Gülşah TANRIÖVER yaklaşık dokuz aylık aradan sonra Seyhan Müzik etiketiyle çıkardığı yeni şarkısı “O Hain” ile müzik kariyerine devam ediyor.

O Hain isimli şarkının söz ve müziği Gülşah TANRIÖVER’e düzenlemesi ise Çağrı KODAMANOĞLU’ na ait.

VAKKO, Bu Bayram Özlemi Paylaşıyor

Özel günlerde zarafet ve özenin simgesi olan hediye seçenekleriyle VAKKO, Şeker Bayramı’nda birbirini çok özleyen ve bayram mutluluğunu paylaşmak isteyenlere anlamlı ve şık alternatifler sunuyor.

Demet Evgar Kendi Evinden Reklam Filmi Çekti!

Türkiye’nin dört bir yanında özenle yetiştirilen patateslerden üretilen Lay’s, marka yüzü olan Demet Evgar ile yepyeni bir reklam filmi serisine imza attı. Sevilen oyuncu Demet Evgar’ın evinde telefonuyla çektiği “akılları çıtırdatan lezzet” reklam serisi renkli görüntülere sahne oldu.



H&M bu Bayramı Sosyal Mesafeli ve Tüm Ürünlerde %30 İndirim Fırsatıyla Kutluyor!

Kalite ve sürdürülebilir modayı en iyi fiyatla sunan H&M, kademeli olarak açtığı mağazalarda müşterileriyle Bayram’a özel tüm ürünlerde %30 indirim fırsatı ile buluşuyor.

H&M, yeni koleksiyonlarıyla daha sürdürülebilir bir moda geleceğine olan bağlılığını sürdürüyor. Kadın, erkek ve çocuk için hazırladığı yaz koleksiyonların büyük bir bölümü sürdürülebilir kaynaklı materyallerden üretiliyor. Özellikle çocuk departmanında tüm ürünler 100% sürdürülebilir yollarla üretilen pamuktan üretildi.

Dubaideki Ünlü Türk İşletmeci Mert Türkmen



Dubai, dünyanın en hızlı büyüyen yiyecek&icecek ve eglence endüstrisinden birine ev sahipliği yapıyor ve Mert Turkmen 27 yaşında olmasina ragmen Dubaide 7 yıldır bu endüstrinin önemli bir parçası.

Mert Turkmen 27 yaşında olup istanbulda dogup buyudu, meslek hayatına istanbulun unlu isletmecilerden olan babasi Fahrettin Turkmen ‘in bebekteki restaurantinda henüz 15 yaşındayken Yiyecek&Icecek sektörüne ilk adimini attı..

BAYRAM ÇOCUKLARA GÜZEL

Çocuk ve genç modasının en yeni markalarından Newgen By Sancaktar, bu bayramda da çocukların renkli dünyalarına hitap edecek.

1-18 yaş arası kız çocuklarına birbirinden renkli modelleri ile bayram özelinde tasarımlar sunan Newgen By Sancaktar ile çocuklar, bayramı evdeyken bile coşkuyla kutlayacak.

Newgen By Sancaktar, bayrama özel çocukların ve gençlerin severek giyeceği, cıvıl cıvıl renklerin bir arada olduğu çiçekli, tüllü ve kabarık etekli elbise modellerini, bebek ve çocuklarla buluşturacak.

Newgen By Sancaktar tasarımlarına newgen_by_sancaktar adresinden ulaşarak satın alabilirsiniz.