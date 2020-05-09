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DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:21
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DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI


 

HAFTANIN MEKANI

Birecikli Kağıthane Bir Lezzet Klasiği


 

Güney doğuda herkes bilir ki en güzel kebap Birecik’te yenir. Birecik’e has tepsi kebaplarını, Patlıcan kebabını, Kilis tava, Malatya Darende tava, Konya Bıçak arası pide, tırnaklı pideli dürümünü, Zırh kıyması haşhaş kebabını, ciğer kebabını hakiki sarımsaklı Antep lahmacununu, soğanlı Urfa lahmacununu ve etin kendinden fazla oynamadan sade bir şekilde sunmaya çalışıyor corona virüs nedeniyle hijyen kuralları en üst seviyede uyguluyor .


 

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI


 



Dalından Eve

Antalya'nın güzide ilçesi Demre'de hizmet veren Dalından Eve 25 yılı aşkın tecrübesi ile dalindaneve projesini hayata geçirdi . Seradaki ürünlerini tüketicilerine en sağlikli ve kaliteli bir şekilde ulastirmak için biyolojik mücadele ile yeni bir ekosistem kuruyor . Seralarında ekosistemin sadece birer düzenleyicisi olarak görev aldigimiz bu süreçte ürünlerimizi artik sizin siparisleriniz doğrultusunda dalından tazecik toplayıp en güzel sekilde paketleyip siz tüketicilerle buluşturuyor.

İnstagram / dalindaneve

Dejuna Yöresel Ürünler

Sakarya ili Kayalar köyünde 12 senedir hizmet vermekte olan firma başta Abhaz yöresine ait Acıka,İsli peynir,

Abaza peyniri,Çerkes Peyniri,Kuru et gibi ürünlerin dışında Manda Sucuğu, Ev Tereyağı, Ev Salçası, Zeytin,

Zeytinyağı,Erişte ,Tarhana gibi her gün yelpazesini genişlettiği doğal köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapmaktadır. Aslının “Acuka” değil “Acıka” olduğunu bu ismin de Abazaca adı Pırpılcıka’dan (Biber Tuzu) geldiğini her yerde ısrarla belirten firma sahibi iki genç kardeş,bu işi rahmetli babalarından devralıp senelerdir yürütmektedirler . Firmanın ismi 1864 Abhaz Sürgünüyle Türkiye’ye ilk gelen dedelerinin ismi olan Dejuna’dan gelmektedir. Tüm Türkiye’ye bu doğal ürünlerin kargo ile gönderimini sağlayan iki genç kardeş, önemli olanın müşteri değil insan kazanmak olduğunu,her memnun kalan kişi sayesinde işlerini daha da severek yaptıklarını belirtti. İnstagram / dejunayoresel

Kastamonu pastırmasına talep arttı

Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürdü. Pastırmacı Canlı Fatih’in Sa- hibi Ayberk Karaosmaboğlu

son dönemde yaşanan "Kay- seri pastırması mı daha iyi Kastamonu pastırması mı?" tartışmasının ardından Kasta-

monu pastırmasına yönelik taleplerin arttığını açıkladı.

instagram / pastirmaci


 


 

EVRENSEL MÜZİK TOPLULUĞU

2007 ’de kurulan aynı repeartuara sahip olan kişilerin aynı müzik eserlerini söylemek ve icra etmek için birleşmiş kişilerin oluşturduğu topluluğu Şef. Fuat ÖZDENER yönetiminde Bakırköy. Ataköy İspirtohane Kültür Merkezin’de UYGULAMALI GÖSTERİLER

TÜRK SANAT MÜZİĞİ, TÜRK HALK MÜZİĞİ, ÖZGÜN MÜZİK eserlerini geçerek her il de konser vererek hizmet ediyor .


Atasun Optik Cadde Mağazalarıyla Yeniden Açıldı

Atasun Optik, 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 26 ilde 54 cadde mağazasıyla en üst düzeyde önlemlerle yeniden hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici süreliğine kapatan Atasun Optik, müşterilerinin online ticaret kanallarından yasal kısıtlamalar nedeniyle temin edemedikleri numaralı gözlük ve lens gibi sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere tüm taleplerine cevap vermek üzere, 26 ilde 54 cadde mağazasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 12:00-18:00 saatleri arasında hizmet veren mağazalarda müşteri ve çalışan sağlığının güvenliği için önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.


Türkiye'de yaşayan İtalyan şarkıcı ve besteci PAOLO DE SANTİS'in ilk single THE 26 yayımlandı

Türkiye’de yaşayan İtalyan şarkıcı ve besteci Paolo De Santis’in Garaj Müzik etiketli ilk tekli çalışması THE 26 tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi. 13 yıl müzik çalışmalarına ara verip, O Ses Türkiye 2020 yarışmasında çeyrek finale kaldıktan sonra Paolo De Santis yeniden üretmek için kolları sıvadı.

Söz ve müziği Paolo De Santis’e düzenlemesi Can Algeç’e ait şarkının video klibini Nico De Santis çekti


 

Güzel Oyuncu Elif Erol Latin Amerika Ülkelerin'de Gönülleri Fehtetti

Ünlü oyuncu Elif Erol’un başrollerinde yer aldığı Latin Amerika ülkelerinde yayınlanan dizisi “Omer Suenos Rabados”da canlandırdığı “Hülya Metehanoğlu”karakteri ile sergilediği başarılı performansı İspanya,Kolombiya,Porto Riko,El Salvador gibi ülkelerde çok yoğun yaşanan covid-19 günlerinde halkın sevgisini kazandı...


 



TOMMY HILFIGER’DAN SERİN VE KURU TUTAN TASARIMLAR

TOMMY HILFIGER’ın teknik işlem görmüş doğal liflerle üretilen yenilikçi kumaşları, çok yönlü siluetlerle sunuluyor. Serin ve kuru tutan tasarımlarla konfordan ve şıklıktan ödün vermeyeceksiniz.

Sıcak günlerde serinliğinizi koruyun...


 


 

Doğa Dostu Hediye

Anneler Gününde doğa ve hayvan dostu hediye seçenekleri arayanlar için, geçtiğimiz yıl merkezi İngiltere olan dünyada 30 ülkede yayınlanan sürdürebilir moda dalındaki ilk dergilerden Sublime Magazine tarafından 2019 daki Sürdürülebilir İyi Markalar arasına seçilen NY Cork iyi bir alternatif. Markanın özelliği ürünlerinin mantar meşesi kabuğundan elde edilen sürdürülebilir, doğal ve hayvan dostu kumaşlardan üretilmiş olması.


 

Anneye Lezzetli Hediye Seçenekleri

Gitgide büyüyen yöresel ve doğal ürünler pazarında ülkemizde güzel gelişmeler oluyor. Ülkemizin eşsiz doğasında güneşle ve taze suyla beslenen, doğal yollarla yetişen topraklarımızdan çıkan doğal ürünler ilgi görmeye devam ediyor. Pehlivan Datça doğal Akdeniz ikliminin toprağına can verdiği, doğu ve batının rüzgarlarının çarpıştığı Datça yarımadasında yetişen doğal ürünleri soframıza taşıyan ender güzel markalardan. Datça’nın doğal yapısında itina ile yetiştirilen mahsullerin hünerli ellerin doğallığı bozmayan işlemlerinden geçerek Türkiye’nin dört bir yanında raflarımıza taşınması tüketici olarak bizlerin büyük şansı diyebiliriz.


 


 

Truvalım Peynir Helvacısı

Çanakkale'de sıra sıra dizilmiş peynir helvacılarının arasında lezzetiyle fark yaratan Truvalı peynir helvacının kapısının önündeki kuyruktan tanıyabilirsiniz. Dilerseniz hemen oturup bir porsiyon yiyebilir, dilerseniz de fırınlanmış peynir tatlılarını truvalim_peynir_helvacisi instagram adresinden irtibat kurarak vakumlu poşetlere koydurup istediğiniz yere kargoyla gönderilmesini sağlayabilirsiniz.


 

Özgür ruhlu annelere; In Street’ten
dinamik bir koleksiyon!


Dünyaca ünlü markaların en yeni ve uygun fiyatlı modellerini bir arada sunan In Street, enerjik annelere yeni sezonda dinamik bir koleksiyonla merhaba diyor. Anneler Günü için hem kullanışlı hem de çok beğenilecek bir hediye arayışında olanlar In Street Koleksiyonu’na bakmadan karar vermiyor!


 


 


ANNELER GÜNÜ’NDE EN ÖZEL HEDİYELER

So CHIC, Anneler Günü’ne özel hediye arayışında olanlara çok özel alternatifler sunuyor.

Cameo Koleksiyonu’ndaki limited edition olan tüm parçalar, deniz kabukları kullanılarak el işçiliğiyle hazırlanıyor.

Kişiye özel butik tasarımlarıyla değerli taşlara hayat veren Lion Diamond, annelerimiz için birbirinden şık takılardan oluşan hediye seçeneklerini sunuyor. Pırlantadan mineli ürünlere kadar bu yılın trendine uygun ürünleriyle Lion Diamond, tercihi zarafetten yana olan anneler için unutulmaz bir hediye olacak.


 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.05.2020 21:50
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