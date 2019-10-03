“Devlet hayvan hastaneleri lüks değil ihtiyaç”

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Dünyamızı güzelleştiren bu sevimli canların hakları için uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni Hayvan Hakları Yasası’yla ilgili düzenlemelerde sona yaklaşılırken, hayvanseverlerin, hayvanların sağlık hakları konusunda Change.org’da başlattığı kampanyalar kısa sürede 11 binden fazla imza topladı. Hayvanseverler, hazırlanmakta olan yasada yapılacak yeni düzenlemelerle gerek sokaktaki, gerekse evlerindeki hayvanlar için devlet hayvan hastaneleri kurulmasını talep ediyor.

Yeni çıkacak yasa için çalışan derneklerin, vakıfların ve Hayvan Hakları Komisyonu’nun yanı sıra sokakta ve evde baktıkları hayvanların sağlığıyla ilgili sorunları birebir yaşayan hayvanseverlerin bireysel olarak başlattığı kampanyalar, yeni çıkacak yasadaki düzenlemelere katkı sunmayı da amaçlıyor.

“DEVLET AĞAÇLAR GİBİ HAYVANLARDAN DA SORUMLU”

Bu amaçla Change.org’da başlatılan iki ayrı kampanyanın birleşmesiyle kısa bir sürede 11 binden fazla imzaya ulaşan ‘Hayvanlara Sağlık Hakkı’ başlıklı kampanyayı düzenleyen Nejla Yeşildere, Esra Uzunoğlu ve Barış Soydan, hayvanseverlerin uygun fiyatlı tedavi hizmeti alabileceği kurum bulmakta güçlük çektiğini belirterek, “Veterinerlik fakültelerinin fiyatları özel klinikleri aratmıyor. Belediyeler ise ancak sokaktaki sahipsiz hayvanların bakımını üstlenmekle yükümlü. Sokaktaki ya da evlerimizdeki canların bakım masrafları, maddi durumu yetersiz hayvanseverler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor” diyorlar. Yeşildere, Uzunoğlu ve Soydan, “Devlet nasıl ki bu topraklarda yetişen ağaçlara sahip çıkmakla yükümlüyse yine bu ülke topraklarında doğmuş kedi, köpek ve diğer canlılara da aynı vicdani sorumluluğu göstermelidir” diye konuşuyor.

100 bin imzaya ulaşıldıktan sonra T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partilere sunulacak olan kampanyaya http://chng.it/HrZkYZ9JM7 adresinde imza atılabiliyor.

İletişim için: Esra Uzunoğlu, [email protected]