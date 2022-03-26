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Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası 

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 2016'da makamına bırakılan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına bu yıl, Mardin'in Derik ilçesinde yapılıyor. 

26 Mart 2022 Cumartesi 19:25
Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası 

(Mardin), (DHA)-

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası bu yıl, 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına, ilçede yapılıyor. Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk tepesinde gerçekleştiriliyor. 19 ilden 6'sı kadın 50 paraşütçünün yarıştığı şampiyonada yarın final uçuşları gerçekleştirilecek. Derik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halim Güven, Şehit Kaymakam Safitürk'ün kendileri için çok ayrı bir yeri olduğunu ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 

Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü Başkanı Tarık Ayebe de güzel bir etkinlik olması temennisinde bulunarak, "19 ilden 50 sporcu katılıyor. Şu an aramızda milli sporcular da var. Onlar da yarışmaya katılacaklar. Güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE Hava Sporları FederasyonuTürkiye Yamaç Paraşütü Hedef ŞampiyonasıŞehitMuhammet Fatih SafitürkMardinDerik
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