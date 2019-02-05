Dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı

Araçtan indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Olay yerinde gençlerin yakınlarına yaptırılan teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ferhat Ç. (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan K. (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Y. (16) olduğu belirlendi.

CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.

KAYIP BARIŞ KURT İÇİN SABAH ARAMA BAŞLATILACAK

Kayıp olan 4'üncü genç Barış K.'yı arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi.