DENİZİN GÜZEL KIZI: KIZ KALESİ

Akdeniz’in muhteşem güzelliği içerisinde adeta bir saray. Masmavi bir tablo karşısında adeta beyaz bir gerdanlık gibi uzanan Kız Kalesi, ülkemizin tanıtım çalışmalarında da sıklıkla kullandığı en güzel destinasyonlardan biri. Enfes enstantaneleriyle göz dolduran Kız Kalesi, kulaktan kulağa anlatılagelen hikayesiyle de ziyaretçilerini hüzünlendirmekte.

KORYKOS'UN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Günümüzdeki adı Kız Kalesi olan Korykos'ta yaşayan krallardan birinin çok istemesine rağmen bir türlü çocuğu olmuyormuş. Uzun yıllar geçtikten sonra kralın sonunda bir kızı olmuş. Kızını çok seven kral, onu bir prenses olarak özene bezene gözü gibi bakarak büyütmüş. Bir gün, Korykos'a bir kahin gelmiş ve sarayda misafir edilmiş. Kralın kızını gören kahinin dikkatini güzeller güzeli bir kız çekmiş. Kralın kızını olduğunu öğrenince kızın falına bakmak istemiş. Gördükleri karşısında irkilen kahin, kralın kulağına kızının bir yılan tarafından sokularak öldürüleceğini fısıldar. Şaşkına dönen kral ne yapacağını düşünmeye başlar ve sonunda deniz içinde bir adaya kale yaptırılması emrini verir ve günümüze kadar ulaşan Kız Kalesi, korunaklı ve büyük sur duvarları eşliğinde yaptırılır. Kızını buraya yerleştiren kral, kızının artık güvende olduğundan emindir. Üzüm gibi meyveleri çok seven kralın kızı için kaleye düzenli olarak meyve sepetleri uşaklar tarafından taşınmaktadır. Bu nakliyatlardan birinde bir üzüm sepetinin içerisine yılan, gizlice yerleşir ve uşakların da dikkatinden kaçmayı başararak kralın kızını sokmayı başarır ve onu öldürür. Günümüze kadar anlatılagelen bu hikaye Kız Kalesi'ni her ziyaret edende, manzaranın muhteşemliği yanında, acıklı bir hüznü de barındırmaktadır kendi yapısında..

KARADAN 200 METRE UZAKLIKTA

Kız Kalesi, karadan yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor. Balıkçı motorlarıyla özellikle yaz mevsiminde her 15 dakikada bir ulaşım, makul bir ücretle kolaylıkla sağlanabilmektedir.

KARA KALESİ DE MEVCUT

Kız Kalesi’nin aynı paralelin de Kız Kalesi kadar popüler olmasa da Kara Kalesi de mevcut. Kız Kalesi’ne karşı yapılacak muhtemel saldırılarda ilk savunma noktası olarak düşünülen Kara Kalesi, hemen sahil kenarında bulunuyor.

CEM SULTAN BİR DÖNEM KALEDE KALMIŞ

Ünlü Tarihçi Heredot, Kız Kalesi’nin ilk olarak Georges adında Kıbrıslı bir prens tarafından MÖ 4. yüzyılda kurulduğunu yazar. 450 yıllık Roma İmparatorluğu döneminde bölgenin zeytincilik merkezi olan Kız Kalesi; 1448 yılında Karamanoğlu İbrahim bey tarafından ele geçirilerek yeniden inşa edilmiştir. 1471 yılında Osmanlı idaresine geçen kalede, Sultan II. Beyazıt ile taht mücadelesine giren Cem Sultan'ın 1482 yılında Rodos şövalyelerinin yolladığı gemiye binmeden önce bir süre konakladığı belirtiliyor.

SEKİZ KULELİ KALE

Kız Kalesi’ni koruma ve gözetleme amaçlı sekiz adet kule inşa edilmiş. Dış çevre uzunluğu 182 metre olan kalenin her bir karış toprağında tarihin izlerine rastlamak mümkün. Deniz severler için de Kız Kalesi’nde iki adet plaj bulunmaktadır.

BÖLGE BİR TARIM MERKEZİ

Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerini taşıyan bölge, adeta bir tarım merkezi. Domates, salatalık, portakal, mandalina, limon gibi çok sayıda turfanda sebze ve meyvenin yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgede seracılıktan ziyade özellikle bahçe tarımı gelişmiş.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ HAKİM

Kız Kalesi beldesinde, yerli halkın büyük kısmını Ayaş Türkmenleri oluşturmaktadır. Konar göçer Türk olarak tabir edilen yörüklerin mesken tuttuğu bölgenin her bir köşesinde, bu kültürün izlerini görebilmek mümkün. Özellikle Sarıkeçili yörükleri, kış mevsimini, Kızkalesi beldesi ve çevresinde geçirirken yaz mevsiminde ise yaylalara çıkmaktadırlar.

NEFİS GÖZLEMENİN VE AYRANIN TADINA BAKIN

Kız Kalesi’nin bulunduğu mevkide, restoran ve kafeler bulunmaktadır. Yörük kültürünün hakim olduğu bölgede, enfes lezzette gözlemelerin ve damaklara destan meşhur Silifke ayranının tadına bakmadan Kız Kalesi’nden sakın ayrılmayın..

ULAŞIM SON DERECE KOLAY

Kız Kalesi’ne ulaşım son derece kolay. Mersin il merkezine yaklaşık 100 km (yaklaşık 1,5 - 2 saat), Erdemli ilçe merkezine ise 25 km (yaklaşık yarım saat) uzaklıkta bulunan kaleye, Mersin – Silifke karayolunu takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Antalya üzerinden ise Anamur – Silifke yolunu takip ederek Silifke ilçe merkezini geçtikten sonra tabelaları izleyerek bu müthiş güzelliğe varmak mümkün.

DENİZİN GÜZEL KIZI KIZ KALESİ'NE YELKEN AÇIN

İnşallah bir başka güzellik diyarında buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve güzel bir deniz kızı edasıyla, Akdeniz'in muhteşem güzelliğiyle, antik dünyanın gizemli hikayeleriyle sizleri bekleyen Kız Kalesi'ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

