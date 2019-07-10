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Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
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Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

EDİRNE - Yayla köyü sahilinde turistik tesis işleten Mustafa Altunhan, teknesiyle gittiği bir koyda karaya vurmuş ve büyük kısmı kumun altında bulunan devasa kemikler gördü. Balinaya ait olduğu tahmin edilen kemikleri cep telefonuyla görüntüleyen Altunhan, durumu jandarmaya bildirdi. Tesisteki iskeleye çıkartılan devasa kemikleri gören tatilciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYİ SAROS KÖRFEZİ'NDE GÖRMEMİŞTİM'

Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde ilk kez bu büyüklükte bir canlıya ait kemikler gördüğünü belirterek, "Saros Körfezi'nde çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu benim tahminime göre dev bir balık. Otomobili bir kerede yutacak çene yapısına sahip. Büyük bir bölümü de kumun altında. Kaburga kemikleri insan boyunda. Bunu paylaşarak, yetkililerin ilgisini çekmek istedim. Daha önce böyle bir şeyi Saros Körfezi'nde görmemiştim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saros KörfeziEdirneDeniz KıyısıDevasa Kemikler
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