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Deniz Egece: 90 günde zayıflayın

20 yıl boyunca on binlerce kişiyi fazla kilolarından kurtaran nörobilim uzmanı Deniz Egece, zayıflamak isteyenleri uyarıyor: “Kilo vermek için yağ yakımı sağlayacak bir programı uygulamak yeterli. Ancak uygulama bittiğinde kilolar geri gelir. Kalıcı zayıflık için bilinçaltındaki bilgileri ve alışkanlıkları değiştirmek şarttır.” Egece, geliştirdiği “görsel bilinç kodlama cihazı”nın bilinçaltına etki ederek alışkanlıkları değiştirdiğini ve sorunu kökten çözdüğünü söylüyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 14:12
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Deniz Egece: 90 günde zayıflayın

İSTANBUL- Diyet ve egzersiz programları, her zaman istenen sonucu vermeyebiliyor. Bu yöntemlerle zayıflamayı başaran birçok kişi, diyet ve egzersizi bıraktığında yeniden kilo almaya başladığından yakınıyor. Uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapan ve on binlerce kişinin zayıflamasına yardımcı olan nörobilim uzmanı Deniz Egece’ye göre kökten çözümün sırrı; “bilinçaltında”.

ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRMEK ŞART

“Kilo vermek için yağ yakımı sağlayacak bir programı uygulamak yeterli. Ancak uygulama bittiğinde kilolar geri gelir. Kalıcı zayıflık için bilinçaltındaki bilgileri ve alışkanlıkları değiştirmek şarttır” diyen Deniz Egece, bilinçaltını etkileyen bir “görsel bilinç kodlama” cihazı geliştirdi. Egece, subliminal mesajlar içeren bu cihazın çalışma prensibini şöyle anlatıyor: “Görsel bilinç kodlama cihazının içinde ‘25’inci kare’ tekniğine göre hazırlanmış görseller var. Beynimize subliminal mesaj göndermenin en iyi yolu bu tekniktir. 1 saniyelik görüntü, 24 resim karesinden oluşur. Üst bilincimiz bu 24 resim karesiyle meşgulken, 25’inci karedeki resim bilinçaltımıza subliminal mesaj olarak gider. Bu cihazdaki on bin resim de kişinin bilinçaltında ‘ideal beden’ profilini oluşturmasını sağlıyor.”

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Ünlü nörobilimci, içeriği “kişiye özel” hazırlanan cihazın “motive etme”, “harekete geçirme” ve “algıyı değiştirme” özellikleri olduğunu belirtiyor: “Danışanın bir fotoğrafını alıyor, onu ideal bir beden üstüne yerleştiriyoruz. Hazırladığımız görseli de cihaza ekliyoruz. Böylece kişi, cihazdaki görüntüleri izlerken kendini ideal bedeninde görüyor. Cihazın içinde bu görselin yanı sıra bilinçaltını tetikleyerek alışkanlıkları değiştirmeyi sağlayacak 10 bin resim, ayrıca kilo verme direncini kıracak 500 farklı mesaj ve görsel yer alıyor. Cihaz; tetikleyici, yönlendirici, odaklayıcı, motive edici, hedef belirleyici görüntüler içeriyor. Arzu edilen ideal beden şeklini zihinde tasarlayıp kodluyor. Subliminal mesajlar, dirençleri etkisizleştiriyor. Telkin mesajları da bilinçaltını tetikleyerek eyleme geçilmesini sağlıyor.”

90 GÜN YETERLİ

Egece, cihazın kullanım şekli ve süresi için de şunları söylüyor: “Kişinin gün içinde bulduğu bir zaman diliminde cihazdaki görüntüleri 1 saat izlemesi yeterli. Cihaz toplamda 90 gün kullanılmalı. Her 30 günde bir, 1 hafta ara verilmeli. Cihaz, kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanıldığı takdirde kilo sorununun kökten çözümünü sağlayacaktır.”a

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Diyet Ve Egzersiz ProgramlarıCihazKilolarDeniz Egece
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