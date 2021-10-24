Demre koylarında 'yat- tekne' trafiği

(Antalya), (DHA)



Eşsiz güzellikteki koylarda demir atan tekne ve yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi, doğa güzelliğiyle dikkati çeken Kekova'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 dereceye kadar yükseldiği Kekova'da tatilciler güneşli havanın tadını çıkardı. Günübirlik tur tekneleri, lüks yatlarla Kekova'ya ziyarete gelen tatilciler, ekim ayının son günlerinde Akdeniz'in mavi sularında yüzme keyfi yaşadı.

TUR TEKNELERİYLE DOĞA VE TARİH GEZİSİ

Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan tura çıkan tekneler, gün boyu Kekova'ya gelen tatilcileri taşıdı. Tatilciler, Gökkaya Koyu ve adalar arasında panoramik görünümü olan Akvaryum Koyu'nda eşsiz manzaradaki doğal güzellikleri gezdi. Gökkaya Koyu'na birçoğu lüks, onlarca tekne demir attı. Kekova Koyu'nda demir atan lüks yatlarda turistler güneşlendi, denize girdi.

DENİZ KAPLUMBAĞASI GÖRDÜLER

Günübirlik tur tekneleriyle mavi sularda tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etmenin keyfini yaşamak isteyenler, Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağası sürpriziyle karşılaştı. Turistlerin tekneye biniş sırasında limana giren deniz kaplumbağası, ilgiyle izlendi. Turistler, kameralarıyla deniz kaplumbağasını görüntüledi.

Tur teknelerinin limandan ayrılmasının ardından ilk rotası, Batık Kent oluyor. Deniz altındaki kenti tekneyle gezen tatilciler, Simena Antik Kenti sonrası dönüş yolunda koyları ziyaret ediyor. Tatilcilerin denize girdiği Gökkaya Koyu'ndaki mola anında onlarca tekne ve yat demir atıyor. Tur, Çayağzı Limanı'nda sona eriyor.

HAYRAN KALDILAR

Tura katılan Polonyalı öğretmen Barbara Jackocoski, ilk kez geldiği Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyledi. Hava sıcaklığının ülkesindeki yaz dönemi gibi olduğunu anlatan Barbara Jackocoski, etkileyici güzelliğe sahip yerleri gezmek için gelecek yıllarda yeniden Demre'ye geleceğini söyledi. Rus Viktorya İslanova da turda tarih, deniz, doğanın güzelliği karşısındaetkilendiğini belirtti. Rus Andrey Pomoskin ise Antalya ve Kekova'ya ilk kez geldiğini anlattı. Antalya ve Demre'de gezdiği yerlerin çok güzel olduğunu aktaran Andrey Pomoskin, denizin güzeilliğine hayran kaldığını ifade etti.