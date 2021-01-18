Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1523
ALTIN
442.466
DOLAR
7.5104
STERLİN
10.1248
EURO
9.0640
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

TÜRKİYE'de son günlerde kar yağışı etkisini gösterirken, gündüz sıcaklığının 22-23 dereceye ulaştığı, bitkiler ve ağaçların çiçek açtığı Antalya'nın Demre ilçesinde ise baharı andıran görüntüler oluştu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
4 Okunma
Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Demre'de ise bahar havasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının ocak ayında bile bazı günler 22- 23 dereceye çıktığı ilçenin büyük bölümünde çiçekler açtı. Başta Myra Antik Kenti olmak üzere her yerde papatyalar, yabani güller, yabani laleler, sarı çiçekler, Japon güllerinden arılar polen toplamaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde bir badem ağacı çiçek açarken, üretici Özdemir Sevinç'in bahçesindeki çiçek açan limon ağaçları da görenleri şaşırttı. Demre'deki görüntüler kış mevsiminden ziyade bahardan günleri andırdı.

Beymelek Mahallesi'ndeki çiçek açan badem ağacının fotoğrafını çeken Erhan Yücesan, "Kışın ortasındayız. Türkiye'nin birçok yeri karla mücadele ederken, Demre'de gördüğünüz gibi badem ağaçları çiçek açmış durumda" dedi.

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan Özdemir Sevinç de, "Ocak ayının ortasındayız. Havaların sıcak gitmesinden dolayı limon ağaçları çiçek açtı. Havalar soğuk olursa bu çiçekler ölür. Limonun meyvesi olmaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDemreMevsimYazKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkent'te gece boyu yoğun kar yağışı yaşandı
Başkent'te gece boyu yoğun kar yağışı yaşandı
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VERMEK İÇİN ONLINE FESTİVAL!
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VERMEK İÇİN ONLINE FESTİVAL!
Avrupalı kayakçılar, Kaçkarlarda
Avrupalı kayakçılar, Kaçkarlarda
ANADOLU’NUN ŞAHESERİ: DİVRİĞİ ULU CAMİSİ VE DARÜŞŞİFASI
ANADOLU’NUN ŞAHESERİ: DİVRİĞİ ULU CAMİSİ VE DARÜŞŞİFASI
TABLETİN DOĞUŞU
TABLETİN DOĞUŞU
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
2021 BAŞAK BURCU
2021 BAŞAK BURCU
Uzaktan çalışanların yüzde 68’i tükenmişlik hissi yaşıyor
Uzaktan çalışanların yüzde 68’i tükenmişlik hissi yaşıyor
117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi
117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma