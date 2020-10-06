Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
476.553
DOLAR
7.7407
STERLİN
10.0640
EURO
9.1138
Başakşehir'e 9 yeni isim
Son Dakika
Başakşehir'e 9 yeni isim
Ankara'da FETÖ operasyonu
Son Dakika
Ankara'da FETÖ operasyonu
Göstericiler parlamento binasına girdi
Son Dakika
Göstericiler parlamento binasına girdi
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi...
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

 DEĞİŞİM UZMANLARI DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR!

Kendini Değiştir Dünyan Değişsin, Dünyanı Değiştir Dünya Değişsin!

06 Ekim 2020 Salı 09:45
4 Okunma
 DEĞİŞİM UZMANLARI DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) işbirliği ile kişisel gelişim alanında bir çığır açan Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 9. Dönem kursu gerçekleşti.

Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak bireyin ve tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve barışla dolu bir dünyada yaşamasını amaçlıyor.  

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar. 

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 9. Dönem Kursu’na katılarak Değişim Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Her yönüyle çok başarılı ve profesyonel bir eğitimdi. Değişim Uzmanı olduğum için gerçekten çok mutluyum.”

“Değişim Uzmanlığı Eğitimi ile artık her konunun bir çözümü olduğunu biliyorum. Karamsarlık tümüyle ortadan kalktı. Hayata çok daha pozitif bakıyorum ve eğitim boyunca edindiğim bilgi birikimini bir an önce insanlarla paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

“Değişim uzmanı olmak bir ayrıcalık. İnsanların değişimine katkı koyacak olmaktan dolayı heyecanlıyım.”

“Pandemi sürecinde bir şeyleri değiştirmek istiyordum ve işte bu kursu buldum. İyi ki katılmışım, herkese tavsiye ederim.”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor: 

 “Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Şimdi de Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’nın 9. Dönem kursunu başarıyla tamamlayarak belgelerini alan Değişim Uzmanları bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.” 

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Aralık ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi 7-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na davet ediyoruz.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

http://www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DEĞİŞİM UZMANLARI DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE HAZIRNEVAL KÜTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı
Yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı
'Amerikalılar kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmeli'
'Amerikalılar kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim’e teşekkür etmeli'
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Yaylalarda yıkım ve denetimlerle kaçak yapılaşma durdu
Karadeniz’in Şirince’si, UNESCO'ya aday
Karadeniz’in Şirince’si, UNESCO'ya aday
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı
Karadeniz'de yayla dönüşlerine 'koronavirüs' rötarı
DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYECEK ONLINE DEĞİŞİM ŞÖLENİ
DOĞA FELAKETLERİNİ ÖNLEYECEK ONLINE DEĞİŞİM ŞÖLENİ
Dünyada AIDS’ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü
Dünyada AIDS’ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans