NEVAL KÜTÜK
16 yıldır her ay yapılan Uluslararası Farkındalık Festivali, yazın tam da ortasında, yeşile, doğaya ve oksijene doyacağınız Bolu, Abant’ta gerçekleşecek. Kendinizi doğayla kucak kucağa keşfedeceğiniz, yaratıcılığınızı besleyip kararlılığınızı artırarak yenileneceğiniz bu harika etkinliği kaçırmayın!!!
Ülkemizin cennet köşelerinden Abant gölü kıyısında buluşacağımız Festival; doğa içinde sporla dolu unutulmaz bir tatil yaparak kendi içsel yolculuğunuza çıkmanız; 9 ayrı farkındalık çalışmasıyla kişisel gelişiminizi desteklemeniz ve sağlıklı yemeklerle değişimin tadını çıkarmanız için düzenleniyor.
İki gün sürecek etkinliği organize eden Dünya Değişim Akademisi yetkilileri: “Değişim Kapısından Geç” temalı festivalden bambaşka biri olarak döneceksiniz. Daha sağlıklı, daha farkında, daha kararlı, daha sevgi dolu, daha mutlu bir “siz” yaratmak için gelin bu etkinliği kaçırmayın, diyor.
Devasa çam ormanları ve cennet Abant gölü manzarasında yapılacak festivalin programında 4 özel enerji merkezi çalışması var. Ayrıca uygulanacak öfke, korku, stres ve depresyondan özgürleşme konulu pratik değişim programlarına katılabileceksiniz. Farkındalık Festivali’nin size kattıklarıyla günlük hayatınızda daha sağlıklı iletişim kurmanın keyfini sürebileceksiniz. Özgüveninizi artırarak başarı ve mutlulukla dolu bir hayat yaşamanızı hedefleyen bu festivalde birçok interaktif söyleşiye ve bireysel gelişime yönelik kitaba da ulaşabilirsiniz.
FESTİVALDE NELER VAR?
Enerji Merkezi Çalışmaları:
Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!
Değişim Programları
Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!
Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!
Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!
Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!
İnteraktif Söyleşi
Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var!
Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitap..
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Program Detayı:
13 Temmuz Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
13:45 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması - Yaratıcılığın Geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterileri
20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar
14 Temmuz Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi
09:30 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması - Saf Sevginin Geliştirilmesi
Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdikleriniz ile ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz. Etkinlik Abant Gölü kenarında, 5 yıldızlı konforlu bir otelde gerçekleşiyor. www.festivalbudur.org
Kayıt ve detaylı bilgi için =
T. 0 533 251 75 83 - 0 507 601 62 99 – 0535 695 00 26
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