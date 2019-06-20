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Değişim Kapısından Geç! 

ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ 13-14 TEMMUZ 2019, BOLU (ABANT PALACE OTEL)

Değişim Kapısından Geç! 

ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ 13-14 TEMMUZ 2019, BOLU (ABANT PALACE OTEL)

20 Haziran 2019 Perşembe 17:50
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Değişim Kapısından Geç! 

NEVAL KÜTÜK

16 yıldır her ay yapılan Uluslararası Farkındalık Festivali, yazın tam da ortasında, yeşile, doğaya ve oksijene doyacağınız Bolu, Abant’ta gerçekleşecek.  Kendinizi doğayla kucak kucağa keşfedeceğiniz, yaratıcılığınızı besleyip kararlılığınızı artırarak yenileneceğiniz bu harika etkinliği kaçırmayın!!!  

Ülkemizin cennet köşelerinden Abant gölü kıyısında buluşacağımız Festival; doğa içinde sporla dolu unutulmaz bir tatil yaparak kendi içsel yolculuğunuza çıkmanız; 9 ayrı farkındalık çalışmasıyla kişisel gelişiminizi desteklemeniz ve sağlıklı yemeklerle değişimin tadını çıkarmanız için düzenleniyor.

İki gün sürecek etkinliği organize eden Dünya Değişim Akademisi yetkilileri: “Değişim Kapısından Geç” temalı festivalden bambaşka biri olarak döneceksiniz. Daha sağlıklı, daha farkında, daha kararlı, daha sevgi dolu, daha mutlu bir “siz” yaratmak için gelin bu etkinliği kaçırmayın, diyor. 

Devasa çam ormanları ve cennet Abant gölü manzarasında yapılacak festivalin programında 4 özel enerji merkezi çalışması var. Ayrıca uygulanacak öfke, korku, stres ve depresyondan özgürleşme konulu pratik değişim programlarına katılabileceksiniz. Farkındalık Festivali’nin size kattıklarıyla günlük hayatınızda daha sağlıklı iletişim kurmanın keyfini sürebileceksiniz. Özgüveninizi artırarak başarı ve mutlulukla dolu bir hayat yaşamanızı hedefleyen bu festivalde birçok interaktif söyleşiye ve bireysel gelişime yönelik kitaba da ulaşabilirsiniz.  

FESTİVALDE NELER VAR? 

Enerji Merkezi Çalışmaları: 

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak,  farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları 

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!    

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!   

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi 

Eğlence dolu dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide bilgelik akışı içinde tüm sorulara cevaplar var! 

Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitap..

**********

Program Detayı:

13 Temmuz Cumartesi 

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

13:45 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması - Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar  

14 Temmuz Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması - Saf Sevginin Geliştirilmesi

Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdikleriniz ile ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz. Etkinlik Abant Gölü kenarında, 5 yıldızlı konforlu bir otelde gerçekleşiyor. www.festivalbudur.org  

 

Kayıt ve detaylı bilgi için = 

www.festivalbudur.org  

T. 0 533 251 75 83 - 0 507 601 62 99 – 0535 695 00 26 

[email protected] 

facebook / festivalbudur.org  

instagram  / festival_budur   

twitter /festival_budur 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ13-14 TEMMUZ 2019NEVAL KÜTÜKBoluABANT PALACE OTELönce Vatan
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