NEVAL KÜTÜK

Bu ayki Uluslararası Farkındalık Festivali, hayatını pozitif yönde değiştirmeyi ve her zaman genç olmayı, genç düşünmeyi, genç hissetmeyi hedefleyenler için düzenleniyor! Etkinlik 10-14 ağustos tarihlerinde (Bayram Tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları’nda yapılacak. Gençler! Her zaman genç kalmanız için. Orta yaştakiler! Gençleşmenin her zaman elinizde olduğunu bilmeniz için. Ve yılların tecrübesinde güzel yaşlar almış büyükler! Her zaman genç ve sağlıklı hissetmeniz için. Bu festival 0’dan 100’e ve sınırsızca herkes için düzenleniyor!

On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim, Odaklanma ve Evrenle Bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmlarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor.

Tüm negatifleri atarak pozitifleşmek ve kendini her zaman genç hissetmek için hazırlanan festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.Tekniklerin etkisi katlanarak artacak. İnteraktif söyleşi, farkındalık yükselten film, danslar, sağlıklı yiyecekler ve yemyeşil ormanlarda sizi sevinçle dolduracak nefesler, egzersizler, konsantrasyon çalışmalarıyla dolu aktiviteler... Hepsi her daim genç olduğunuzu bilmeniz ve değişim ile gençleşmenin ellerinizde olduğunu farketmeniz için!

“Değişim ile Gençleş!” temalı Farkındalık Festivali, doğanın muazzam iyileştirici, yenileyici gücüyle birleşecek ve yaşama yepyeni gözlerle bakmanızı sağlayacak! İster bireysel, ister tüm ailenizle katılabilirsiniz.

16 yıldır her ay Türkiye'nin cennet mekanlarında yapılan Farkındalık Festivallerini kaçırmayın.

10 Ağustos Cumartesi

12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Korkuyu Aşma Sanatı

17.00 -Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

18.30 -Akşam Yemeği

20.00 -Film Gösterimi – Film Hakkında Soru Cevaplar

11 Ağustos Pazar

08.00 -Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

09.30 -Kahvaltı

11.30 -Nefes Çalışması

12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Depresyondan Özgürleşme Sanatı

17.00 -Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

18.30 -Akşam Yemeği

20.00 -Karaoke Şenliği

12 Ağustos Pazartesi

08.00 -Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

09.30 -Kahvaltı

11.30 -Biyoenerji Çalışması

12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

17.00 -Boyun Enerji Merkezi Çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.30 -Akşam Yemeği

20.00 -Bilgelik Yarışması

13 Ağustos Salı

08.00 -Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

09.30 -Kahvaltı

11.30 -Sağlıklı Yaşam Vakfı Sunumu

12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Stres Yönetimi

17.00 -Meditasyon

18.30 -Akşam Yemeği

19.45 -Dans Gösterisi

20.00 -İnteraktif Söyleşi

14 Ağustos Çarşamba

08.00 –Tepeüstü Enerji Merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi

09.30 –Kahvaltı

12.30 - Otelden Çıkış

Kayıt ve detaylı bilgi için

www.festivalbudur.org

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26

[email protected]

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