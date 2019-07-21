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Değişim ile Gençleş! 

ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ      10-14 AĞUSTOS 2019, ILGAZ DAĞI  (Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort) 

Değişim ile Gençleş! 

ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ      10-14 AĞUSTOS 2019, ILGAZ DAĞI  (Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort) 

21 Temmuz 2019 Pazar 19:06
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Değişim ile Gençleş! 

NEVAL KÜTÜK

Bu ayki Uluslararası Farkındalık Festivali, hayatını pozitif yönde değiştirmeyi ve her zaman genç olmayı, genç düşünmeyi, genç hissetmeyi hedefleyenler için düzenleniyor! Etkinlik 10-14 ağustos tarihlerinde (Bayram Tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları’nda yapılacak. Gençler! Her zaman genç kalmanız için. Orta yaştakiler! Gençleşmenin her zaman elinizde olduğunu bilmeniz için. Ve yılların tecrübesinde güzel yaşlar almış büyükler! Her zaman genç ve sağlıklı hissetmeniz için. Bu festival 0’dan 100’e ve sınırsızca herkes için düzenleniyor!  

On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim, Odaklanma ve Evrenle Bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmlarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor. 

Tüm negatifleri atarak pozitifleşmek ve kendini her zaman genç hissetmek için hazırlanan festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.Tekniklerin etkisi katlanarak artacak.  İnteraktif söyleşi, farkındalık yükselten film, danslar, sağlıklı yiyecekler ve yemyeşil ormanlarda sizi sevinçle dolduracak nefesler, egzersizler, konsantrasyon çalışmalarıyla dolu aktiviteler... Hepsi her daim genç olduğunuzu bilmeniz ve değişim ile gençleşmenin ellerinizde olduğunu farketmeniz için!   

Değişim ile Gençleş!” temalı Farkındalık Festivali, doğanın muazzam iyileştirici, yenileyici gücüyle birleşecek ve yaşama yepyeni gözlerle bakmanızı sağlayacak! İster bireysel, ister tüm ailenizle katılabilirsiniz. 

16 yıldır her ay Türkiye'nin cennet mekanlarında yapılan Farkındalık Festivallerini kaçırmayın.

10 Ağustos Cumartesi 
12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Korkuyu Aşma Sanatı
17.00 -Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

18.30 -Akşam Yemeği

20.00 -Film Gösterimi – Film Hakkında Soru Cevaplar

11 Ağustos Pazar
08.00 -Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

09.30 -Kahvaltı 

11.30 -Nefes Çalışması
12.30 -Öğle Yemeği
15.00 -Depresyondan Özgürleşme Sanatı
17.00 -Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.30 -Akşam Yemeği
20.00 -Karaoke Şenliği 

12 Ağustos Pazartesi
08.00 -Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
09.30 -Kahvaltı

11.30 -Biyoenerji Çalışması
12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
17.00 -Boyun Enerji Merkezi Çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.30 -Akşam Yemeği

20.00 -Bilgelik Yarışması 

13 Ağustos Salı
08.00 -Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
09.30 -Kahvaltı

11.30 -Sağlıklı Yaşam Vakfı Sunumu
12.30 -Öğle Yemeği

15.00 -Stres Yönetimi
17.00 -Meditasyon

18.30 -Akşam Yemeği

19.45 -Dans Gösterisi 

20.00 -İnteraktif Söyleşi 

14 Ağustos Çarşamba
08.00 –Tepeüstü Enerji Merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi
09.30 –Kahvaltı

12.30 - Otelden Çıkış

Kayıt ve detaylı bilgi için 

www.festivalbudur.org  

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26 

[email protected] 

facebook / festivalbudur.org  

instagram  / festival_budur   

twitter /festival_budur 

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Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDeğişim Ile Gençleş!ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ10-14 AĞUSTOS 2019Ilgaz Dağı(Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort)
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