NEVAL KÜTÜK
Bu ayki Uluslararası Farkındalık Festivali, hayatını pozitif yönde değiştirmeyi ve her zaman genç olmayı, genç düşünmeyi, genç hissetmeyi hedefleyenler için düzenleniyor! Etkinlik 10-14 ağustos tarihlerinde (Bayram Tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları’nda yapılacak. Gençler! Her zaman genç kalmanız için. Orta yaştakiler! Gençleşmenin her zaman elinizde olduğunu bilmeniz için. Ve yılların tecrübesinde güzel yaşlar almış büyükler! Her zaman genç ve sağlıklı hissetmeniz için. Bu festival 0’dan 100’e ve sınırsızca herkes için düzenleniyor!
On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim, Odaklanma ve Evrenle Bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca Stresi Yönetme, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmlarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor.
Tüm negatifleri atarak pozitifleşmek ve kendini her zaman genç hissetmek için hazırlanan festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.Tekniklerin etkisi katlanarak artacak. İnteraktif söyleşi, farkındalık yükselten film, danslar, sağlıklı yiyecekler ve yemyeşil ormanlarda sizi sevinçle dolduracak nefesler, egzersizler, konsantrasyon çalışmalarıyla dolu aktiviteler... Hepsi her daim genç olduğunuzu bilmeniz ve değişim ile gençleşmenin ellerinizde olduğunu farketmeniz için!
“Değişim ile Gençleş!” temalı Farkındalık Festivali, doğanın muazzam iyileştirici, yenileyici gücüyle birleşecek ve yaşama yepyeni gözlerle bakmanızı sağlayacak! İster bireysel, ister tüm ailenizle katılabilirsiniz.
16 yıldır her ay Türkiye'nin cennet mekanlarında yapılan Farkındalık Festivallerini kaçırmayın.
10 Ağustos Cumartesi
12.30 -Öğle Yemeği
15.00 -Korkuyu Aşma Sanatı
17.00 -Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
18.30 -Akşam Yemeği
20.00 -Film Gösterimi – Film Hakkında Soru Cevaplar
11 Ağustos Pazar
08.00 -Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
09.30 -Kahvaltı
11.30 -Nefes Çalışması
12.30 -Öğle Yemeği
15.00 -Depresyondan Özgürleşme Sanatı
17.00 -Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.30 -Akşam Yemeği
20.00 -Karaoke Şenliği
12 Ağustos Pazartesi
08.00 -Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
09.30 -Kahvaltı
11.30 -Biyoenerji Çalışması
12.30 -Öğle Yemeği
15.00 -Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
17.00 -Boyun Enerji Merkezi Çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.30 -Akşam Yemeği
20.00 -Bilgelik Yarışması
13 Ağustos Salı
08.00 -Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
09.30 -Kahvaltı
11.30 -Sağlıklı Yaşam Vakfı Sunumu
12.30 -Öğle Yemeği
15.00 -Stres Yönetimi
17.00 -Meditasyon
18.30 -Akşam Yemeği
19.45 -Dans Gösterisi
20.00 -İnteraktif Söyleşi
14 Ağustos Çarşamba
08.00 –Tepeüstü Enerji Merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi
09.30 –Kahvaltı
12.30 - Otelden Çıkış
Kayıt ve detaylı bilgi için
T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26
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