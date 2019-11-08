Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli dalış noktalarının bulunduğu Muğla'da, dalmak isteyenlerin en çok merak ettiği su altı canlılarının başında kaplumbağalar geliyor. Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da bulunan dalış noktalarında bolca rastlanan caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar yeni dalgıçların yoğun ilgisini çekiyor. Dalış Eğitmeni Erhan Öztürk'ün geçen 30 Ekim'deki eğitimlerine katılan dalgıçlar, bu sevimli deniz canlıları ile bol bol fotoğraf çektiriyor.



Dalyan'ın Delik Ada mevkisinde dalış yapan Erhan Öztürk ve bir grup dalgıç, başı ve ayakları parçalanmış bir caretta caretta ile karşılaştı. Diğer organları aynı şekilde durduğu için canlı sandıkları caretta carettanın yanına giden dalgıçlar, başı ve ayaklarının parçalanmış olduğunu görünce üzüntü yaşadı. Deniz kaplumbağasının bir teknenin motoru tarafından parçalanmış olabileceğini belirten Öztürk "Deniz altına dalanların en çok merak ettiği canlıların başında kaplumbağalar geliyor. Biz de eğitmenler olarak bu canlıları gösteriyoruz. Dalyan'daki dalış esnasında ölü bir caretta caretta karşılaşınca hepimiz çok üzüldük. Koruma altında olan bu canlılar, dalış turizmi açısından da çok önemli. Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korunması için daha iyi önlemler almalıyız" dedi.