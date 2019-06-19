Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi

NİĞDE - Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta Niğde AFAD ile birlikte Erzurum ve Diyarbakır’dan gelen 23 kişilik AFAD ekibi tekrar arama çalışmalarına başlamıştı.



ÇALIŞMALARA TEKRAR ARA VERİLDİ



Ekipler 1 kilometre uzunluğunda bir alanda arama çalışmalarını sürdürürken bölgedeki kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı ve bazı bölgelerde ise 3 metre kalınlığında buzlanma olduğu belirtildi. Bu nedenle aramalara bir kez daha ara verildi. Aramaların önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre tekrar başlayacağı öğrenildi.