Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Son Dakika
'BİZİ KÖTÜLÜYORLAR'
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa...
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:25
3 Okunma
Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

ANKARA, (DHA)-

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu, bugün sabah saatlerinde Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmandı. İnişe geçtikleri sırada  öğrencilerden Hasan Demirhan, ayağının kayması sonucu kayalık alanda sürüklenerek, 20 metre düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralanan öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan tahliyenin öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle helikopter talep edildi.

Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca bölgeye 'Skorsky' tipi helikopter sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma Timi, helikopterden öğrencinin bulunduğu yere halat yardımıyla indi. Sedyeye konulan Hasan Demirhan, halat yardımıyla helikoptere alındı. Hastaneye sğevk edilen Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaDağ TırmanışıYaralıÜniversiteliGençHelikopterönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo
Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı
650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı
Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Çoruh Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar
7.7 DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 
7.7 DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ 
Miniklerin umudu oldular
Miniklerin umudu oldular
Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor
Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans