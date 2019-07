Dağ bisikletiyle Palandöken'i geziyorlar

ERZURUM - Palandöken sıradağlarında, kışın kayak yapılan pistlerde yazın da bisiklet sürülmesi için başlatılan etkinlikte Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, dağı karış karış geziyorlar. Yaşları 9 ile 55 arasında değişen 20 sporcu, antrenörlerinin belirlediği rotalarda pedal çeviriyorlar. Doğa ile başbaşa kalarak, çizdikleri rotada zirveye kadar bisiklet süren ekip, keyifli anlar yaşıyor.



Bisiklet tutkunları için çok güzel bir rota oluştuğunu söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, ''Öyle bir rota çiziyoruz ki, bisiklete gönül verenler 3 bin 176 rakımlı Palandöken'i sindire sindire gezecekler. Bazen ormanın içinden bazen de köylerden geçerek doğa ile baş başa olacaklar. Palandökenin zirvesine vardığımızda bizi eşsiz bir manzara karşılayacak. Herkesin göremediği patikalarda el değmemiş doğayla baş başa olmak pedal çevirmenin tartışmasız en büyük ödülüdür. İster hafta sonu gezgini ister bir macera tutkunu olun, bisikletli seyahate çıkmanın keyfini doyasıya yaşayacaksınız" diye konuştu.



Erzurum'un birçok doğa sporunda olduğu gibi dağ bisikleti konusunda da çok şanslı bir şehir olduğunu vurgulayan Tekin, "Çünkü on dakika pedal çevirerek şehrin dışına çıkıp doğa ile baş başa kalabiliyorsunuz. Bu etkinliklerimiz her yaş grubundan sporcuya hitap ediyor. Aramızda 9 yaşından 55 yaşına kadar katılımcılarımız var. Yani herkesin yapabileceği zorluk derecesinde rotalar yapmaya çalışıyoruz. Kolaydan zora doğru bunların hepsini işaretliyoruz ve herkesin kullanabileceği uygulamalarda rotaları isimlendiriyoruz'' diye konuştu.



Bir telefon uygulaması sayesinde rehbersiz de gezilebileceğini belirten Tekin, ''Katılımcılar, bir uygulamadan rotalarımızı yükleyip rehbersiz de gezebilirler. Sadece oradaki direktiflere dikkat etmeleri gerekiyor. Kaç saat ayırması, ne kadar eğim çıkması gerektiği gibi her şeyi belirtiyoruz. Bunlara dikkat edilirse bir rehber kullanmadan herkes bisikletle gezebilir" dedi.



Etkinliğe babasıyla katılan grubun en küçük üyesi 9 yaşındaki Semih Amil ise "Ekibin en küçük benim, en yaşlısı da babam. Dört yıldır bisiklet sürüyorum. Rota çizim gezisinde babamla birlikte iyi bir performans sergiledik. Okullarında tatile girmesi nedeniyle tüm öğrencilere bisikletleri ile Palandöken'e çıkmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Katılımcılardan Atatürk Üniversitesi'nde öğrenci olan Eda Dal, "Bu tür aktiviteler günlük hayatımıza renk katıyor. Aynı zamanda sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz. 'Yaz tatilinde ne yapabilirim' diye düşünen herkese bu sporu tavsiye edebilirim" dedi.