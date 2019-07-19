Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102246
ALTIN
261.091
DOLAR
5.6386
STERLİN
7.0768
EURO
6.3347
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Ay ışığında sinema günleri
Ay ışığında sinema günleri
İş fırsatları için hemen tıkla!

D-100'de korkunç kaza! Temizlik işçileri ölümden döndü

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

D-100'de korkunç kaza! Temizlik işçileri ölümden döndü

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:45
7 Okunma
D-100'de korkunç kaza! Temizlik işçileri ölümden döndü

İSTANBUL DHA

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 335 plakalı hafif ticari araç, Ataköy mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Araç, önce yolda temizlik araçlarına yönlendirme yapan ışıklı tabelaya çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, yol kenarında ki bariyerlere vurdu, ardından da yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Araç, son olarak Ömer Faruk Gülşah isimli temizlik işçisine ve metrobüs yolundaki bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada diğer temizlik görevlileri şans eseri ölümden döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Ömer Faruk Gülşah'ın bazı arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri de kazanın bulunduğu yerde yolu daraltarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaBakırköyD-100önce Vatanİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları
Dövme sanatçısı; Fahrettin Demir!
Dövme sanatçısı; Fahrettin Demir!
S-400 maketli aracı gören şaştı kaldı
S-400 maketli aracı gören şaştı kaldı
Bodrum'da orman yangını 
Bodrum'da orman yangını 
Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!
Meşhur Birecik patlıcanı ile kebap zamanı geldi!
GÜZELLİĞİN TAVAN YAPTIĞI TOPRAKLAR: AYDER YAYLASI
GÜZELLİĞİN TAVAN YAPTIĞI TOPRAKLAR: AYDER YAYLASI
Srebrenica, Taksim’de anıldı
Srebrenica, Taksim’de anıldı
Özel öğrenciler için Tarım Atölyesi
Özel öğrenciler için Tarım Atölyesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans